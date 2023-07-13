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女性腹股溝疝氣較少見 家族史或頑固性便祕發生率較高
終其一生，50 位女性當中會有 1 位會有腹股溝疝氣，男生則是 5 位當中會有 1 位。根據 2021 年全民健康保險醫療統計年報統計資料顯示，腹股溝疝氣就醫人數為 2 萬 8,481 人，其中女性 2,345 人，比例約 8.23%，而且大部分為 20 歲以上的女性（1,651 人），佔 70.40%。
奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，女性的腹股溝有圓韌帶，其功能是固定子宮，但當有一處的弱點產生時，腹腔內的結構或器官就會透過這個縫隙鑽出腹壁外而造成凸起，就是所謂的「疝氣」。相較於男生，女生腹股溝的精索較細，所以比較不會有東西凸出去，也因此女性的腹股溝疝氣較少見，不像男生的腹股溝疝氣是因為經常提重物或長期腹內壓過高所致。
為什麼女生會發生腹股溝疝氣，林才揚表示，發生的危險因子目前還不明確，有些研究指出有家族史或頑固性便祕的女性會有比較的發生率，不過多運動就可以減少疝氣的發生。
腹腔鏡疝氣修補術 + 人工網膜固定 術後提重物及激烈運動須注意
林才揚表示，女性的腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都會建議手術治療，因為女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，而且股疝氣的併發症也較高，時常在手術時發現，將近一半的女性也會因此而接受緊急手術。
手術方法不外乎是傳統手術或微創腹腔鏡手術。腹腔鏡手術又可以分成單孔或三孔的做法，加上人工網膜的固定可以讓弱點更加牢靠，減少疝氣的復發。
|傳統疝氣修補手術
|腹腔鏡疝氣修補手術
|傷口大小
|4 至 6 公分
|三孔：一個 1 公分，兩個 0.5 公分 單孔：一個 2.5 至 3 公分
|疼痛感
|較明顯
|輕微
|出血量
|少
|微量
|修補範圍
|如要修補兩側就要多一個傷口
|同樣的傷口可以同時修補兩側
|術後恢復
|較慢
|較快
|費用
|健保給付
|手術醫材須自費
林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力，傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。不過後續建議至少一個月後才能提重物和進行一些較激烈的運動。
女性疝氣真的比較少見，因此在診斷上往往都會比較困難。多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全，若有鼠蹊部不適的女性，需排除泌尿道感染的問題後，就有必要到醫院安排超音波來排除疝氣的問題。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 女生也會疝氣！妙齡女鼠蹊部腫一包 醫解析發生原因與手術選擇