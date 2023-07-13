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女生也會疝氣！妙齡女鼠蹊部腫一包 醫解析發生原因與手術選擇

女生也會疝氣！妙齡女鼠蹊部腫一包 醫解析發生原因與手術選擇
女生也會疝氣！妙齡女鼠蹊部腫一包 醫解析發生原因與手術選擇

Heho健康

相較於男性，女性疝氣比較少見，其發生原因推測與家族史或頑固性便祕有關，因女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，而且股疝氣的併發症也較高，因此建議採傳統手術或微創腹腔鏡手術治療。

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20 歲的林小姐近幾個禮拜發現自己的右腹股溝有凸出物，偶爾還會隱隱作痛，但躺下來時會消失，站太久或是用力的時候又很明顯，由於狀況反覆發生，造成生活上的不適，更擔心是否長了腫瘤，因此到醫院就醫。初步理學檢查發現她的右腹股溝疑似有一顆小雞蛋大小的膨出物，躺下去即消失的情形，經過超音波檢查後確診為「腹股溝疝氣」。



女性腹股溝疝氣較少見 家族史或頑固性便祕發生率較高

終其一生，50 位女性當中會有 1 位會有腹股溝疝氣，男生則是 5 位當中會有 1 位。根據 2021 年全民健康保險醫療統計年報統計資料顯示，腹股溝疝氣就醫人數為 2 萬 8,481 人，其中女性 2,345 人，比例約 8.23%，而且大部分為 20 歲以上的女性（1,651 人），佔 70.40%。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，女性的腹股溝有圓韌帶，其功能是固定子宮，但當有一處的弱點產生時，腹腔內的結構或器官就會透過這個縫隙鑽出腹壁外而造成凸起，就是所謂的「疝氣」。相較於男生，女生腹股溝的精索較細，所以比較不會有東西凸出去，也因此女性的腹股溝疝氣較少見，不像男生的腹股溝疝氣是因為經常提重物或長期腹內壓過高所致。

為什麼女生會發生腹股溝疝氣，林才揚表示，發生的危險因子目前還不明確，有些研究指出有家族史或頑固性便祕的女性會有比較的發生率，不過多運動就可以減少疝氣的發生。

腹腔鏡疝氣修補術 + 人工網膜固定 術後提重物及激烈運動須注意

林才揚表示，女性的腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都會建議手術治療，因為女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，而且股疝氣的併發症也較高，時常在手術時發現，將近一半的女性也會因此而接受緊急手術。
手術方法不外乎是傳統手術或微創腹腔鏡手術。腹腔鏡手術又可以分成單孔或三孔的做法，加上人工網膜的固定可以讓弱點更加牢靠，減少疝氣的復發。

 傳統疝氣修補手術腹腔鏡疝氣修補手術
傷口大小4 至 6 公分三孔：一個 1 公分，兩個 0.5 公分 單孔：一個 2.5 至 3 公分
疼痛感較明顯輕微
出血量微量
修補範圍如要修補兩側就要多一個傷口同樣的傷口可以同時修補兩側
術後恢復較慢較快
費用健保給付手術醫材須自費


林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力，傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。不過後續建議至少一個月後才能提重物和進行一些較激烈的運動。

女性疝氣真的比較少見，因此在診斷上往往都會比較困難。多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全，若有鼠蹊部不適的女性，需排除泌尿道感染的問題後，就有必要到醫院安排超音波來排除疝氣的問題。



文／賴以玲 圖／孫沛群

諮詢專家：奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 女生也會疝氣！妙齡女鼠蹊部腫一包 醫解析發生原因與手術選擇

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