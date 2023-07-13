NBA／湖人搶七關鍵時刻「禪師」相信他 Vujacic：我為此刻而努力
Sasha Vujacic今（13）日來台參加DWS湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會，在會上他也分享了自己生涯的輝煌時刻——總冠軍賽搶七投進鎖定勝利的2次罰球，讓湖人在2009-10賽季完成2連霸，直言自己整個生涯都在為此刻準備、並努力，也很感謝「禪師」Phil Jackson對自己的教導。
記者黃建霖/臺北報導
2010年NBA總冠軍賽G7最後13秒，湖人僅僅只領先2分、掌握球權。暫停回來之後，Jackson讓Vujacic出來接球，此時塞爾提克被迫犯規，後者上罰球線罰2球，他穩穩命中，幫助球隊拉開領先到4分，湖人最終成功奪冠，完成連霸。
當季Vujacic的罰球命中率為85%，在這之前他在那場比賽中沒有得分，不過在那個情況下，他扛住了巨大壓力，完成兩罰。投進第2球後，他也興奮握拳為自己打氣，完成了歷史交付給他的使命。
談到那關鍵的一擊，Vujacic表示自己特別感謝Jackson教練對自己的信任，「在一個出色的團隊之中，每一名球員對於自己要扮演的角色需要非常的了解，很感謝Phil Jackson教練當時清楚地讓我知道我的職責是什麼。」
「即便我在一場比賽中打的時間不多，但我知道自己上場後要去做什麼。」Vujacic解釋說，Jackson讓自己得到當英雄的機會，投籃也是自己決定要打籃球時，就一直擅長做的事，「我整個生涯都在為此做準備，一切努力都成就了那個時刻。」
儘管已經已經離開湖人多年，也早已經不是球員，但Vujacic透露自己和Jackson仍然常常會保持通話，稱對方不僅僅是教練、還是自己人生的導師。