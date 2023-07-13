東協加三外長會議舉行　共商南海和經濟合作議題

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）和韓國外長朴振（Park Jin）也將參加。
這個團體成立於1997年亞洲金融危機之後，目的在發展東南亞國家與東亞強權間較佳的經濟關係。
東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）成員包括今年輪值主席國印尼、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、柬埔寨、越南、寮國、菲律賓和緬甸。
專家表示，南海議題將成為這次會議的優先事項，因為中國聲稱擁有幾乎整個戰略航道，而一些東協成員國抱怨北京侵犯他們在南海重疊的領土主張。
印尼希望之光大學（Pelita Harapan University）教授阿力克席思（Aleksius Jemadu）說：「鑒於這個地區近期態勢緊張，南海可能將是東協加三會議的討論議題之一。」
這個航道是重要的運輸路線，對日韓全球供應鏈至關重要。
中國在這個地區日益獨斷的態度令西方和亞洲強權感到不安，中國在此區域對台灣施壓，其巡邏船也與其他國家船隻頻傳衝突。
巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係專家德尤庫（Teuku Rezasyah）表示，飽受政變困擾的緬甸危機也將成為討論的重要項目，因為這是一個令東協成員國分裂的棘手問題。
他說：「日本與韓國有意阻止緬甸與中國為伍。」
東協部長級會議也將於今天東協加三會談期間，與參加明天18國東亞高峰會（East Asia Summit）的國家舉行，包括印度、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、中國、日本、歐洲聯盟、英國和加拿大。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天早上抵達雅加達，明天將與東協成員國代表見面。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120713