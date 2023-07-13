搶攻深藍選票！侯友宜批民進黨沒照顧軍公教 當選總統檢討退撫法
國民黨總統參選人侯友宜今（12）日出席全國軍公教警消聯合總會會員大會，搶攻深藍選票，前立法院長王金平也到場懇託大家支持侯友宜，相信整合後會重新出發，民調現在第三沒關係，努力後一定能衝到第一；侯友宜則表示，他當選總統一定重新檢討退撫法，讓大家有尊嚴的生活，民進黨不做、侯友宜來做。
記者余祥／台北報導
全國軍公教警消總會今日舉行會員大會，侯友宜、王金平、中廣董事長趙少康與黨主席朱立倫都出席活動；王金平最先抵達，雖然未與侯友宜同台，但也在台上向軍公教警消大力懇託，拜託大家支持侯友宜。
侯友宜先是深深一鞠躬，感謝全國軍公教警消成為他的力量，他說，這幾年民進黨人事制度不透明、太多酬庸、擴張名額，影響專業的公教體系，這些都是傷害、破壞國家進步的致命傷。
侯友宜說，不只如此，民進黨沒有照顧退休的軍公教警消人員，只要他當選總統，一定全面檢討退撫法，請專家評估，讓大家得到有尊嚴的生活條件，才對得起奉獻一生給國家的夥伴，「民進黨不做，侯友宜來做！」
趙少康說，退休軍公教警消加上眷屬至少200萬人，這些人都是侯友宜重要的支持，明年大選，立委跟總統選情正相關，是一體的，請大家務必現在開始動員支持侯友宜。