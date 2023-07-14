人生第一台機車必須是它！Gogoro SuperSport　享極致操駕樂趣

人生的第一台機車，在青春裡永遠占有一席之地，更應該好好選擇。畢業季到來，不論是將迎接大學生活的學生，或是步入社會的新鮮人，都是時候擁有人生第一台機車，開啟嶄新生活，2022 年登場的性能車款 Gogoro SuperSport 便是許多年輕人的首選，除了享受 SuperSport 本身強悍的操駕體驗外，現在入手即可一次擁有由 TSR 機車錦標賽冠軍團隊調校的頂級「跑魂套件」配備，讓大家親身感受大升級的絕佳跑格性能與酷帥運動外觀。
我是廣告 請繼續往下閱讀
SuperSport 以獨家研發的「SSmartcore 智駕電控核心」開創二輪智慧造車平台，它擁有最強運算能力的機車大腦，能夠掌控 TCS循跡防滑系統、定速巡航模式、LTE遠端連網服務等功能，將安全大大升級，而汽車級 Class D LED 頭燈則確保了優秀的照明效果，讓騎乘者在任何情況下都能享受安全的操縱體驗。此外，前14吋後13吋的 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、重車等級的 Bosch ABS 10雙迴路煞車系統，更提供了可靠的煞車效能，是安全性和科技感相當講究的一台車。
每個男人都擁有一個「重車情人夢」，而這個夢想並不遙遠。在強大的 SSmartcore 智駕電控核心之下， Gogoro 再精選價值逾萬元的賽車級跑魂套件組，獨家搭載至 Gogoro SuperSport TCS 車款，獨家仿賽設定，即使新手駕駛操縱，熱血「重車感」滿分。「Gogoro SuperSport 跑魂套件」升等為同級最大前輪碟盤 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，加上既有的輻射對向四活塞卡鉗，操控更加靈敏，跑山彎道輕鬆表現。
前懸吊則升級為野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，可對應路況、騎士騎乘習慣與體重進行細微調整，路感掌握更清晰，輪胎也更服貼地面而行，實現更出色的支撐性、穩定性及舒適性。再搭配既有的運動化阻尼可調後避震器，打造最均衡和諧的性能感受，讓 Gogoro SuperSport TCS 將跑格本能全面釋放！