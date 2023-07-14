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人生第一台機車必須是它！Gogoro SuperSport　享極致操駕樂趣

▲人生第一台車直上賽車冠軍配備「Gogoro SuperSport 跑魂套件」，前衛跑格攻佔街頭。（圖／NOWnews攝） 
▲人生第一台車直上賽車冠軍配備「Gogoro SuperSport 跑魂套件」，前衛跑格攻佔街頭。（圖／NOWnews攝） 

記者潘毅/綜合報導

人生的第一台機車，在青春裡永遠占有一席之地，更應該好好選擇。畢業季到來，不論是將迎接大學生活的學生，或是步入社會的新鮮人，都是時候擁有人生第一台機車，開啟嶄新生活，2022 年登場的性能車款 Gogoro SuperSport 便是許多年輕人的首選，除了享受 SuperSport 本身強悍的操駕體驗外，現在入手即可一次擁有由 TSR 機車錦標賽冠軍團隊調校的頂級「跑魂套件」配備，讓大家親身感受大升級的絕佳跑格性能與酷帥運動外觀。

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▲Gogoro SuperSport 擁有運算能力最強的機車大腦——SSmartcore 智駕電控核心，輕鬆掌控 TCS 循跡防滑系統、定速巡航模式、LTE 遠端連網服務等智慧功能。（圖／NOWnews攝）
▲Gogoro SuperSport 擁有運算能力最強的機車大腦——SSmartcore 智駕電控核心，輕鬆掌控 TCS 循跡防滑系統、定速巡航模式、LTE 遠端連網服務等智慧功能。（圖／NOWnews攝）
SuperSport 以獨家研發的「SSmartcore 智駕電控核心」開創二輪智慧造車平台，它擁有最強運算能力的機車大腦，能夠掌控 TCS循跡防滑系統、定速巡航模式、LTE遠端連網服務等功能，將安全大大升級，而汽車級 Class D LED 頭燈則確保了優秀的照明效果，讓騎乘者在任何情況下都能享受安全的操縱體驗。此外，前14吋後13吋的 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、重車等級的 Bosch ABS 10雙迴路煞車系統，更提供了可靠的煞車效能，是安全性和科技感相當講究的一台車。
 

▲Gogoro SuperSport 跑魂套件升等為同級最大前輪碟盤 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，帶來更精準的煞車表現。（圖／NOWnews攝）
▲Gogoro SuperSport 跑魂套件升等為同級最大前輪碟盤 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，帶來更精準的煞車表現。（圖／NOWnews攝）
每個男人都擁有一個「重車情人夢」，而這個夢想並不遙遠。在強大的 SSmartcore 智駕電控核心之下， Gogoro 再精選價值逾萬元的賽車級跑魂套件組，獨家搭載至 Gogoro SuperSport TCS 車款，獨家仿賽設定，即使新手駕駛操縱，熱血「重車感」滿分。「Gogoro SuperSport 跑魂套件」升等為同級最大前輪碟盤 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，加上既有的輻射對向四活塞卡鉗，操控更加靈敏，跑山彎道輕鬆表現。

前懸吊則升級為野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，可對應路況、騎士騎乘習慣與體重進行細微調整，路感掌握更清晰，輪胎也更服貼地面而行，實現更出色的支撐性、穩定性及舒適性。再搭配既有的運動化阻尼可調後避震器，打造最均衡和諧的性能感受，讓  Gogoro SuperSport TCS 將跑格本能全面釋放！

Gogoro Supersport 承襲 Gogoro 細膩的動態光變烤漆，陽光下隨著角度不同，光澤由深轉淺，運動跑格霸氣外露、酷帥外型輕鬆成為路上焦點。另外「Gogoro SuperSport 跑魂套件」還升級了經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把、KOSO 類碳纖維前土除，從裡到外質感 level up，給新手車主帥氣與舒適兼備的駕車體驗。人生第一台車，想直上賽車冠軍配備， Gogoro Supersport 絕對是不二選擇。

▲Gogoro SuperSport 跑魂套件外觀升級 SIMO 舒適型矽膠握把及經典端子後照鏡。（圖／NOWnews攝）
▲Gogoro SuperSport 跑魂套件外觀升級 SIMO 舒適型矽膠握把及經典端子後照鏡。（圖／NOWnews攝）
看準暑期購車潮與考照旺季， Gogoro 號召年輕消費者參與性能玩家挑戰賽，只要在指定駕訓班現場騎乘 Gogoro SuperSport 與專業教練切磋，就能獲得個人帥氣追焦照，闖關成功的冠軍再加碼送價值 5,880 元的全碳纖維暗黑騎士安全帽！

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