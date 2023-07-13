Toyz新歡人妻榕榕子深夜發聲 揭停工2周原因：我沒辦法躲起來
香港籍直播主Toyz（劉偉健）被拍到牽著爆乳正妹逛街，女方被起底是已婚性感三寶媽榕榕子。而榕榕子被爆出疑似婚外情Toyz後，11日宣布工作暫停兩周，昨（12）日她再發文揭露停工原因，「帶我長大的外婆近日身體不好，這是我休兩周的原因，我並沒有預知能力，知道會發生什麼事。」
記者薛羽彤/綜合報導
辣模榕榕子（古榕榕）被拍到與Toyz在大街上手牽手，卻也因此被踢爆她已婚有3個孩子，她的老公表示雖然兩人訴請離婚中，但配偶欄上還是她的名字，搭上Toyz此舉惹火老公。榕榕子11日宣布因家裡有事停工兩周，昨日她再度發文解釋，是為了照顧陪伴身體不好的外婆，才停工兩周，強調與近日的爭議事件無關。
榕榕子表示，自己停工不是為了要躲起來，「我沒有辦法躲起來，因為這是我賴以為生的工具，我必須靠著他扶養我的小孩跟母親」，榕榕子說不想靠指責別人來還原事情真相，最近發生的事情只有身邊的親朋好友了解，對於近日來的紛擾，她表示「公司的事給公司處理，法律的事給律師處理。」
面對近日風波，Toyz近日在直播中澄清，榕榕子是公司旗下的藝人之一，當時她到公司簽約時，配偶欄是空的，兩人也並非交往關係，被拍到的畫面，就是影片客串畫面，氣憤表示「片出來的時候，你們臉不要太腫，就是一個合作的案子！」