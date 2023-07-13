IKEA絕版品清單！盤點10大出清亮點：收納筒9元、便當袋15元

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📌亮點1：SUNNERSTA收納筒
☑原價19元，IKEA全台、官網特價9元
可放在廚房收納各種廚具用品，也能當成筆筒，收納筆、剪刀、膠水等文具。
📌亮點2：SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈
☑原價99元，IKEA全台、官網特價49元
採用電池式、沒有電線，裝入電池就會發光，提供柔和的照明，除了在家使用，也適合戶外露營。
📌亮點3：FLADDRIG便當袋
☑原價39元，IKEA全台、官網特價15元
非常具有夏日風情，能放入便當盒、水果、飲料杯，重點只要15元、約是1顆茶葉蛋的價格，弄髒不心疼。
📌亮點4：SOMMARFLOX玻璃杯
☑原價249元，IKEA全台、官網特價89元
規格4入裝，容量是300ml，換算下來一個玻璃杯22元，花點小錢可打造餐桌上的夏日氛圍 。
📌亮點5：SKÖRDA配件包
☑原價69元，IKEA全台、官網特價29元
以白、淺藍交織而成，尺寸是 20×12公分，可用來收納各種細小物件，包含化妝品、充電線或髮夾等隨身物品，日常外出、旅遊都適用。
📌亮點6：SKYNKE購物袋
☑原價29元，IKEA全台、官網特價15元
15元的購物袋需要多買幾個備用，不用時可以簡單摺起放入袋套，便於攜帶。備有長、短帶兩種設計，能肩背或手提使用，尺寸是45×36公分。
📌亮點7：OLEBY砧板
☑原價99元，IKEA全台、官網特價39元
天然竹製的圓砧板，在邊界有小溝槽設計，避免水果汁液流出檯面。除了處理食材以外，也可以當成食器擺盤用。
📌亮點8：KUGGIS收納盒
☑原價399元，IKEA全台、官網特價99元
尺寸是30×30×30公分，能用來收納衣物、玩具、視聽設備等體積較大的物品，附把手設計方便移動、拿取。
📌亮點9：ÖRTFYLLD油醋罐
☑原價299元，官網特價99元
共兩瓶可分別裝油及醋，材質是玻璃及不鏽鋼。
📌亮點10：SANDMOTT靠枕
☑原價249元，官網特價89元
靠枕印有彩色格紋，尺寸是30×58 公分，放在沙方上增添活潑和時尚氣息，長方形靠枕也能用來支撐頸部或背部。
台灣無印良品近期則充實電器商品的結構，一口氣推出3款新品：充電傳輸線及兩款電源供應器，充電線長度是1.2公尺，輸出最高可達100W，支援快速充電；新上市的電源供應器則分別為2孔與3孔，2孔的提供USB-C插孔、3孔的提供2孔USB-C和1孔USB-A。兩者都具備摺疊式插腳設計，不使用時可將插頭折疊收納。