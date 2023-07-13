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IKEA絕版品清單！盤點10大出清亮點：收納筒9元、便當袋15元

▲IKEA絕版品出清進入最後一周，原價399元的KUGGIS收納盒，出清價下殺到99元。（圖／業者提供）
▲IKEA絕版品出清進入最後一周，原價399元的KUGGIS收納盒，出清價下殺到99元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

不用大改硬體裝潢，透過一些家飾小物，也能幫居家佈置注入夏日風情。IKEA「絕版品出清」進入最後倒數1周，至7月19日前部份商品再降價，《NOWnews今日新聞》整理10大亮點清單，可趁特價入手需要的居家小物。

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🟡IKEA絕版品出清10亮點

📌亮點1：SUNNERSTA收納筒
☑原價19元，IKEA全台、官網特價9元
可放在廚房收納各種廚具用品，也能當成筆筒，收納筆、剪刀、膠水等文具。

▲SUNNERSTA收納筒，原價19元，特價9元。（圖／IKEA）
▲SUNNERSTA收納筒，原價19元，特價9元。（圖／IKEA）
📌亮點2：SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈
☑原價99元，IKEA全台、官網特價49元
採用電池式、沒有電線，裝入電池就會發光，提供柔和的照明，除了在家使用，也適合戶外露營。

▲SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈，原價99元，特價49元。（圖／IKEA）
▲SOMMARLÅNKE Led裝飾桌燈，原價99元，特價49元。（圖／IKEA）
📌亮點3：FLADDRIG便當袋
☑原價39元，IKEA全台、官網特價15元
非常具有夏日風情，能放入便當盒、水果、飲料杯，重點只要15元、約是1顆茶葉蛋的價格，弄髒不心疼。

▲FLADDRIG便當袋，原價39元，特價15元。（圖／IKEA）
▲FLADDRIG便當袋，原價39元，特價15元。（圖／IKEA）
📌亮點4：SOMMARFLOX玻璃杯
☑原價249元，IKEA全台、官網特價89元
 規格4入裝，容量是300ml，換算下來一個玻璃杯22元，花點小錢可打造餐桌上的夏日氛圍 。 

▲SOMMARFLOX玻璃杯，原價249元，特價89元。（圖／IKEA）
▲SOMMARFLOX玻璃杯，原價249元，特價89元。（圖／IKEA）
📌亮點5：SKÖRDA配件包
☑原價69元，IKEA全台、官網特價29元
以白、淺藍交織而成，尺寸是 20×12公分，可用來收納各種細小物件，包含化妝品、充電線或髮夾等隨身物品，日常外出、旅遊都適用。

▲SKÖRDA配件包，原價69元，特價29元。（圖／IKEA）
▲SKÖRDA配件包，原價69元，特價29元。（圖／IKEA）
📌亮點6：SKYNKE購物袋
☑原價29元，IKEA全台、官網特價15元
15元的購物袋需要多買幾個備用，不用時可以簡單摺起放入袋套，便於攜帶。備有長、短帶兩種設計，能肩背或手提使用，尺寸是45×36公分。

▲SKYNKE購物袋，原價29元，特價15元。（圖／IKEA）
▲SKYNKE購物袋，原價29元，特價15元。（圖／IKEA）
📌亮點7：OLEBY砧板
☑原價99元，IKEA全台、官網特價39元
天然竹製的圓砧板，在邊界有小溝槽設計，避免水果汁液流出檯面。除了處理食材以外，也可以當成食器擺盤用。

▲OLEBY砧板，原價99元，特價39元。（圖／IKEA）
▲OLEBY砧板，原價99元，特價39元。（圖／IKEA）
📌亮點8：KUGGIS收納盒
☑原價399元，IKEA全台、官網特價99元
尺寸是30×30×30公分，能用來收納衣物、玩具、視聽設備等體積較大的物品，附把手設計方便移動、拿取。

▲KUGGIS收納盒，原價399元，特價99元。（圖／IKEA）
▲KUGGIS收納盒，原價399元，特價99元。（圖／IKEA）
📌亮點9：ÖRTFYLLD油醋罐
☑原價299元，官網特價99元
共兩瓶可分別裝油及醋，材質是玻璃及不鏽鋼。

▲ÖRTFYLLD油醋罐，原價299元，特價99元。（圖／IKEA）
▲ÖRTFYLLD油醋罐，原價299元，特價99元。（圖／IKEA）
📌亮點10：SANDMOTT靠枕
☑原價249元，官網特價89元
靠枕印有彩色格紋，尺寸是30×58 公分，放在沙方上增添活潑和時尚氣息，長方形靠枕也能用來支撐頸部或背部。

▲SANDMOTT靠枕，原價249元，特價89元。（圖／IKEA）
▲SANDMOTT靠枕，原價249元，特價89元。（圖／IKEA）
台灣無印良品近期則充實電器商品的結構，一口氣推出3款新品：充電傳輸線及兩款電源供應器，充電線長度是1.2公尺，輸出最高可達100W，支援快速充電；新上市的電源供應器則分別為2孔與3孔，2孔的提供USB-C插孔、3孔的提供2孔USB-C和1孔USB-A。兩者都具備摺疊式插腳設計，不使用時可將插頭折疊收納。

▲編織電源傳輸線290元、3孔電源供應器1190元。（圖／無印良品）
▲編織電源傳輸線290元、3孔電源供應器1190元。（圖／無印良品）

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