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TPASS使用人次破千萬　逾半都是搭「捷運、輕軌」

▲行政院通勤月票上路第12日，使用人次突破1000萬人次。（圖／記者許若茵攝）
▲行政院通勤月票上路第12日，使用人次突破1000萬人次。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

行政院通勤月票上路第12日，使用人次突破1000萬人次，根據公路總局統計，搭捷運、輕軌的人次就有528萬人次。公路總局表示，目前通勤月票使用狀況良好，使用人次穩定增加。

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今（13）日為北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第13天，累計至昨（12）日為止已約有51.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃生活圈37.4萬人次、中彰投苗生活圈2.4萬人次、南高屏生活圈11.8萬人次，新增約1.3萬人次，購買月票人數仍持續增加中。

在使用月票搭乘公共運輸部分，公路總局指出，累計至昨日為止，已約有1064.9萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵87萬人次、捷運含輕軌528萬人次，其中基北北桃生活圈496萬人次、中彰投苗生活圈7.3萬人次、南高屏生活圈24.7萬人次，公車含市區公車及公路客運方面400.8萬人次，其中基北北桃生活圈365.5萬人次、中彰投苗生活圈26.7萬人次、南高屏生活圈8.6萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪49.1萬人次。

公路總局表示，目前三大生活圈通勤月票使用狀況良好，月票使用人次更於昨突破1000萬人次，使用人次穩定增加。

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