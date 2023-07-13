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甲狀腺手術搭配神經監測技術　降低「喉返神經」受損率

甲狀腺手術搭配神經監測技術　降低「喉返神經」受損率
甲狀腺手術搭配神經監測技術　降低「喉返神經」受損率

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著人們良好的保健意識養成，愈來愈多民眾接受頸部波音波的健檢，進而發現甲狀腺腫瘤而需要接受手術治療。甲狀腺位於頸部前下方，而支配聲帶的喉返神經緊貼著甲狀腺後方，因此手術時醫師需要小心避開喉返神經，以免神經損傷進而影響病人術後的發聲功能。

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甲狀腺手術恐損神經　監測系統提高安全性

臺中榮總一般外科陳維信醫師指出，過去甲狀腺手術全憑醫師的經驗與技術，來避免神經損傷，現在可以透過「神經監測系統」監測及判定手術過程中神經的走向，幫助手術醫師及時發現和處理任何可能的風險。

透過球型電極，按標準操作流程，在手術過程中對神經進行監測，具有更高的安全性和準確性，以避免傷及喉返神經，即時定位、監測喉返神經的位置，並確認其功能正常，大幅提升手術的效率及醫療品質。

喉返神經受損恐引發呼吸困難　影響生活品質

根據統計，甲狀腺手術約有4% ~ 8%「喉返神經」受損的併發症發生率，單側喉返神經受損，會併發術後聲音沙啞及喝水、飲食容易嗆咳；雙側喉返神經受損，則可能引發呼吸困難，甚至窒息需要永久性的氣切，不論那一種結果，都會影響病人日後生活品質。

陳維信醫師表示，一般外科使用甲狀腺手術搭配神經監測技術，給醫師和病人提供了更好的保障和保護，更能優化治療效果和病人恢復過程。希望透過這項技術，避免喉返神經損傷，更早一步重返正常的生活，不再因為擔心失聲而害怕接受甲狀腺手術。惟本項神經監測系統健保未給付，病患需與醫師討論後自費使用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58472

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