我是廣告 請繼續往下閱讀
「乳突癌」是甲狀腺癌中最常見類別
事實上，乳突癌是甲狀腺癌分類中的一種，也是現今臨床上最常見的甲狀腺癌類別約佔 80 ％，主要由甲狀腺濾泡上皮細胞病變所導致，通常腫瘤生長緩慢，停留在局部數年，易導致患者輕忽。
許多 55 歲後才發現的患者，通常是在 30 歲已經罹患甲狀腺癌但並未發現，相隔數十年這時腫瘤通常較大、甚至轉移到肺臟、骨頭，自然預後病情較差。
唯一用年齡做期別區分的癌別
但乳突癌跟其他癌症類別最大的差異在於，年齡與疾病預後高度關聯性，諶鴻遠解釋：「甲狀腺癌是唯一一個癌症用年齡做期別的分線，主要是甲狀腺癌患者年齡一旦超過 55 歲以上，存活率就會明顯下降很多。」
一般的癌症分期主要考量在於腫瘤大小、淋巴有無侵犯、有無遠端轉移，並不會納入年齡考量，但對乳突癌年齡卻是醫師判別病情走向很重要因素，55 歲以前被診斷甲狀腺患者只有第一期、第二期。
諶鴻遠近一步說明：「甲狀腺患者若為 55 歲之後，他就會跟一般的癌症比較像，分期就會有所謂第一、二、三、四期，10 年存活率從第一期 90 %、第二期 80 %、第三期 70 幾%、第四期就突然掉到 30％。」
唯獨甲狀腺癌的復發率就不是受「年齡」的影響，主要是疾病複雜度，例如腫瘤已經轉移到淋巴，復發機率就相對高，或者腫瘤比較大復發風險高，甲狀腺癌轉移常見部位為「肺部」和「骨頭」，對於高風險復發的患者除了手術切除之外，醫師也會建議說是否搭配放射碘治療。
甲狀腺癌常見的治療方式
通常治療甲狀腺癌第一道關卡就是「手術」，可分為甲狀腺全切除、甲狀腺半切除，諶鴻遠坦言：「許多患者光全切除、半切除就會考慮很久，若全部切除就少了甲狀腺原有功能，留一半又讓復發風險上升，往往患者難以抉擇。」
而治療的第二關則為「放射碘治療」，藉由放射性碘所釋出之 β 粒子射線來殺死甲狀腺癌細胞，主要是患者腫瘤大於 2 公分以上，或是已有淋巴轉移無法單靠手術切除乾淨，這時後就會考慮進行放射碘治療。
第三關若放射碘治療久了腫瘤仍殺不死，考慮使用標靶藥物，諶鴻遠說：「標靶藥物分很多種，可根據甲狀腺癌異常基因去選標靶藥物，這類通常副作用少、效果好；若沒有進行基因檢測直接靠經驗投藥，這類標靶藥物毒性會比較高，等於有點像散彈槍。」
另外，近年來比較新穎用「射頻燒灼消融治療」，諶鴻遠認為：「使用射頻燒灼消融把腫瘤燒掉，但確實有可能癌細胞仍在附近，新的技術仍值得持續觀察。」
甲狀腺癌近年仍是逐年攀升趨勢，至今還沒有一個合理解釋，臨床的合理推測是因為環境化學物質變化有致癌因子存在，仍需要更多研究及資料來佐證。
諮詢專家：台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會諶鴻遠理事長
文、王芊淩／圖、巫俊郡
延伸閱讀：
女星林欣霈罹甲狀腺癌！專家盤點甲狀腺癌高危險族群、症狀、診斷及治療方式
女性甲狀腺癌風險高 3 倍！ 5 症狀易被忽略：常嗆到就要留意
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 女星張東晴罹「乳突癌」！甲狀腺癌病情走向好壞與年齡有關