政院通過性平三法　權勢性騷擾最重處百萬、囚3年

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首先有效部分，修法重點在補足性平三法相關適用的缺漏，在性騷法、性工法部分增訂權勢性騷擾類型加重處罰，在性工法明確規範性騷擾管轄權，性工法與性平法則擴大適用範圍來周延保障。
另增加民事懲罰性賠償，若雇主等利用權勢者性騷最高判5倍；刑事部分加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者加重二分之一；行政罰也新增雇主若為行為人時最高可處百萬罰鍰。
友善部分，保護扶助入法，提供被害人友善協助，政府將編列預算，增加被害人保護輔助措施，內容包含諮詢協談、法律補助、心理輔導、社會福利資源等，完善保密規定來保護被害人，不得報導或公開足以辨識被害人身份資料。此外也延長性騷法申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年申訴之特別時效。
最後是可信賴部分，首先是增訂情節重大之最高負責人、主管停職或調整職務，卻表事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響；同時性平會調查成員應具備性平意識與專業，將建置人才資料庫，培訓或遴選具性平意識成員；最後則是引進民間團體支援，增加得請民間專業人士或團體提供協助調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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