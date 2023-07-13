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政院通過性平三法　權勢性騷擾最重處百萬、囚3年

▲羅秉成報告性平三法修正草案，修法重點著重於「有效」、「友善」與「可信賴」，也大幅調高刑責與罰則。（圖／行政院提供）
▲羅秉成報告性平三法修正草案，修法重點著重於「有效」、「友善」與「可信賴」，也大幅調高刑責與罰則。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

台灣性平事件頻傳，行政院會今（13）日通過性平三法修法草案，本次修法重點在於「有效」、「友善」與「可信賴」，包括強化有效打擊加害人的裁罰處置、完備友善被害人的權益保障及服務，最後則是建立專業可信賴的性騷擾防治制度，本次修法也大幅調高刑責與罰則，若雇主利用權勢性騷擾，刑事部分加重二分之一、行政罰最高處百萬元，另增加民事懲罰性賠償加重5倍，盼透過修法通盤檢討，打造性平友善環境，不再漏接被害人。

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政委羅秉成表示，本次改革有三大目標為「有效」、「友善」與「可信賴」，分別為強化有效打擊加害人的裁罰處置、完備友善被害人的權益保障及服務，最後則是建立專業可信賴的性騷擾防治制度。

首先有效部分，修法重點在補足性平三法相關適用的缺漏，在性騷法、性工法部分增訂權勢性騷擾類型加重處罰，在性工法明確規範性騷擾管轄權，性工法與性平法則擴大適用範圍來周延保障。

另增加民事懲罰性賠償，若雇主等利用權勢者性騷最高判5倍；刑事部分加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者加重二分之一；行政罰也新增雇主若為行為人時最高可處百萬罰鍰。

友善部分，保護扶助入法，提供被害人友善協助，政府將編列預算，增加被害人保護輔助措施，內容包含諮詢協談、法律補助、心理輔導、社會福利資源等，完善保密規定來保護被害人，不得報導或公開足以辨識被害人身份資料。此外也延長性騷法申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年申訴之特別時效。

最後是可信賴部分，首先是增訂情節重大之最高負責人、主管停職或調整職務，卻表事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響；同時性平會調查成員應具備性平意識與專業，將建置人才資料庫，培訓或遴選具性平意識成員；最後則是引進民間團體支援，增加得請民間專業人士或團體提供協助調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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