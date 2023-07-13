iOS 17公測版今天上線！如何更新報你知：語音留言變文字

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不需要開發者帳號，只要有Apple ID都能下載更新iOS 17公測版。更新方式為，需先到 Apple Beta版軟體計畫註冊後登入→在開始使用的地方點選「註冊你的iOS 設備」→系統會提醒備份 。系統就會根據你的Apple ID推送iOS 17 Public Beta版本到手機上，進入設定 → 一般 →軟體更新 →Beta版本更新項目，勾選 「iOS 17 Public Beta」即可完成。
📍哪些機型被淘汰？
iOS 17需要A12以上晶片的機型才可更新，意味2017 年推出的 iPhone 8、8 Plus 和首款移除Home鍵的iPhone X 將被淘汰。
📍科技達人怎麼看？
科技YouTuber Tim哥認為，想嚐鮮的人是可以試試看，但還是會比較建議等正式版再安裝，系統的穩定度會比較高。3C達人廖阿輝直接說：「不建議」，因測試版有很多相容性的問題，可能會讓很多App無法使用。記者實際更新LINE偶而有不穩定的狀況、部分App會閃退等狀況，異常耗電目前沒有遇到。
📍正式版何時上線？
根據以往的經驗，應該會是在今年9月，蘋果秋季發表會時跟著iPhone 15系列新機發表時正式推送給所有用戶。