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餵藥案不起訴曝報導、貼文　劉和然：賴清德道歉有這麼困難嗎？

▲新北市副市長劉和然拿出餵藥案中的報導、貼文手板，要賴別忘了還有中華民國副總統角色，嗆聲「道歉有這麼困難嗎」？（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.13）
▲新北市副市長劉和然拿出餵藥案中的報導、貼文手板，要賴別忘了還有中華民國副總統角色，嗆聲「道歉有這麼困難嗎」？（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.13）

記者吳嘉億／新北報導

新北市板橋私立幼兒園餵藥案昨日偵結，檢方認定查無不當對待與不法藥物，9名被告皆不起訴。新北市政府今（13）日再針對行政調查結果召開記者會，新北市副市長劉和然出面說明市府處理過程及態度外，另外也直言該案嚴重撕裂人與人之間的信任，強調「問政要有底線」，並向民進黨2024總統參選人賴清德喊話，要賴別忘了還有中華民國副總統角色，直嗆「道歉有這麼困難嗎」？

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劉和然表示，板橋幼兒園當時發生的餵藥案是全國第一個案例，尊重家長對於侵入式檢測有不同的想法；對於當時按照程序跟規定，尊重家長意願採檢，卻忽略外面政治效應的散播，因外界資訊不完整甚至錯誤，不管錯誤來源是不小心或有人刻意處理的；強調專業的努力跟孩子的照顧跟家長的同意外，也需考慮外界的氛圍，從案件中帶來很多省思。

對於記者會現場展示從網路、媒體蒐集來的相關報導跟文章背板，劉和然先「唉」了一聲說到，「從政的目的到底是甚麼？」指出這段時間列出案件的時序事件表，除了自我檢討外，也要看事件發展在哪個環節造成家長恐慌，甚至前陣子也有新北市長侯友宜因一時心急口誤向家長道歉的資訊。

劉和然接著說，從5月19日很多民意代表、民眾開始將這個事件作傳播，或許是無意或好奇，但每個發言都在撕裂台灣，破壞人跟人的關心，後面的文章也傷到幼教人員跟老師的心，撕裂社會人跟人之間的友善，親師生間的互動跟公衛朋友的努力；；強調從政的目的有些價值跟影響，是要讓國家更進步、讓社會更美好、讓人民更幸福。

劉和然再說到，問政的過程監督可以很犀利跟嚴苛，但總要有底線跟人性，不能拿最弱勢的孩子來當武器，「殺雞取卵」把社會重要的友善抹煞掉，強調台灣美好是因為有人情味，人跟人的信任非常重要，看到幼教團體擔心因為餵藥變成負擔，把甜蜜的負擔變成抹黑。

劉和然最後強調「從政總有個理想」，這段期間很多政治人物造成的恐慌，推波助瀾造成的影響力更大，希望握有權力越大的人，在處理這件事能越審慎、越小心；最後拜託賴清德，不要忘了有三個角色，除了是民進黨主席跟總統參選人外，還有別忘了「你是中華民國的副總統」，一言一行跟一舉一動都會造成這事件能不能好好撫平，直言「彩虹藥水」、「戒斷症狀」從他口中說出來，覺得非常不可思議跟訝異，「道歉有這麼困難嗎」？
 

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