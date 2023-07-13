餵藥案不起訴曝報導、貼文　劉和然：賴清德道歉有這麼困難嗎？

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對於記者會現場展示從網路、媒體蒐集來的相關報導跟文章背板，劉和然先「唉」了一聲說到，「從政的目的到底是甚麼？」指出這段時間列出案件的時序事件表，除了自我檢討外，也要看事件發展在哪個環節造成家長恐慌，甚至前陣子也有新北市長侯友宜因一時心急口誤向家長道歉的資訊。
劉和然接著說，從5月19日很多民意代表、民眾開始將這個事件作傳播，或許是無意或好奇，但每個發言都在撕裂台灣，破壞人跟人的關心，後面的文章也傷到幼教人員跟老師的心，撕裂社會人跟人之間的友善，親師生間的互動跟公衛朋友的努力；；強調從政的目的有些價值跟影響，是要讓國家更進步、讓社會更美好、讓人民更幸福。
劉和然再說到，問政的過程監督可以很犀利跟嚴苛，但總要有底線跟人性，不能拿最弱勢的孩子來當武器，「殺雞取卵」把社會重要的友善抹煞掉，強調台灣美好是因為有人情味，人跟人的信任非常重要，看到幼教團體擔心因為餵藥變成負擔，把甜蜜的負擔變成抹黑。
劉和然最後強調「從政總有個理想」，這段期間很多政治人物造成的恐慌，推波助瀾造成的影響力更大，希望握有權力越大的人，在處理這件事能越審慎、越小心；最後拜託賴清德，不要忘了有三個角色，除了是民進黨主席跟總統參選人外，還有別忘了「你是中華民國的副總統」，一言一行跟一舉一動都會造成這事件能不能好好撫平，直言「彩虹藥水」、「戒斷症狀」從他口中說出來，覺得非常不可思議跟訝異，「道歉有這麼困難嗎」？