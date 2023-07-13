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《聯合報》稱研製生物戰劑　總統府斥：無視報信與新聞良知應致歉

▲《聯合報》日前報導指出，美國施壓台灣祕密研發生物戰劑，對此總統府4度發出聲明嚴正反駁，對於《聯合報》無視報信與新聞良知感到高度遺憾。（圖／記者陳威叡攝）
▲《聯合報》日前報導指出，美國施壓台灣祕密研發生物戰劑，對此總統府4度發出聲明嚴正反駁，對於《聯合報》無視報信與新聞良知感到高度遺憾。（圖／記者陳威叡攝）

記者陳威叡／台北報導

《聯合報》日前報導指出，美國施壓台灣祕密研發生物戰劑，並依美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室。對此總統府今（13）日再度發出聲明嚴正反駁，指媒體以一紙假造的政府文件誣陷，不僅衝擊國家形象，甚至引發國際制裁，對國家利益、國民權益影響至鉅，對於《聯合報》無視報信與新聞良知高度遺憾，再次呼籲應更正該則造假新聞，並勇敢向國人致歉。

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總統府發言人林聿禪表示，《聯合報》以假造之政府文件謊稱國內將研製生物戰劑，相關報導並廣為中共官媒散播炒作擴散，報方卻聲明已盡查證義務，對此發出4點聲明。

林聿禪說，這件事不能就這樣算了，發展生物戰劑是國際公約禁止，違背人道精神的惡行，《聯合報》以一紙假造的政府文件誣指國內發展生物戰劑，不但衝擊國家形象，甚至可能引發國際制裁，對國家利益、國民權益影響至鉅，《聯合報》無視報信與新聞良知，逕為如此操作，並遲未更正，府方高度遺憾。

其次林聿禪表示，《聯合報》為國內最具規模新聞媒體之一，於府、院及政府行政各部門都有精熟相關事務的記者，所謂「南海工作會議紀錄全文」詐偽文件，當中多處出現非國內慣用語，文件格式也非公部門慣用格式，任何一位主跑線路記者都可以輕易判別此為造假文件，《聯合報》聲明已善盡查證義務，若非見短自身媒體專業，就是委蛇脫責。

第三，林聿禪說，該新聞造假事件，台美政府於第一時間均發表聲明駁斥，行政單位並揭示相關標準文書樣態，指出報方文件諸多錯誤等證明，但《聯合報》仍至今不願改正、撤銷錯誤報導，令包括《環球網》、《今日海峽》等中共官媒，以及國內部分政論節目藉此錯假新聞操作新一波以「疑美」、「戰爭恐懼」以及指控台灣挑釁等為主敘述的認知統戰，自淪中國官媒內容農場，更在區域投入不安變數。

最後林聿禪表示，「心中有自由，筆下有責任」是《聯合報》王創辦人立為創社宗旨，而《聯合報》主辦的「2023世界新聞媒體年會」（World News Media Congress）中，與會多國重要媒體代表就一再強調提供真確訊息，打擊錯假是為民主國家媒體要責，而這個造假事件無疑是最大諷刺。

林聿禪強調，正因為政府尊重媒體自由與民眾知的權利，新聞的專業與自律更益形重要，再次呼籲《聯合報》更正該則造假新聞，並勇敢向國人致歉，以維護民眾對於媒體長久以來的信賴。

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