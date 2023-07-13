選委會恐干預民主選舉 泰國學運領袖：號召曼谷等5城抗議
泰國國會選舉話題延燒，雖然前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）已取得民眾的多數票數，然而是否能順利上任總理，端看今（13）日國會議員的票選結果。然而泰國選舉委員會於12日向憲法法庭建議裁定總理熱門人選皮塔（Pita Limjaroenrat）失去眾議員資格，讓泰國民運人士相當不滿，稱如果選委會執意干涉民主選舉，會號召包括曼谷在內的5個大城市的群眾走上街頭。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國示威領袖阿農（Anon Nampa）12日透過推特表示，必須「報復」侵害民主之舉，「無論結局為何，要讓所有人知道，戰鬥已經開始了。」綜合外國媒體報導，泰國選委會除了提出對皮塔持有2005年後就沒再營運的媒體股份持有質疑，還指控前進黨提議修改《冒犯君主法》，企圖推翻以泰王為國家元首的民主制度，讓民運人士擔憂選委會是否會阻撓皮塔勝選。
雖然皮塔在投票前1天遭泰國選舉委員會向憲法法庭建議，暫停其議員職務，但這不阻礙他被票選為總理，實際決定仍是要看議員的投票結果。但由於保守派議員眾多，皮塔能否再度勝選是未知數，因而引起泰國多數人民的不安。
今年泰國大選慘敗的現任總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）透過2014年軍事政變上台，已掌權十年，在2023年選舉大慘敗後承諾退出政壇。此次泰國政府是否能和平轉讓執政權給民選政黨，並實現真正的民主，是各國關注的重要議題。