影帝王柏傑的5件小事！拍王心凌MV出道　交往對象全是女神

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《NOWnews今日新聞》為你介紹這位新科影帝的5件小事，其實王柏傑2006年拍攝王心凌的MV《我會好好的》出道，外表帥氣又帶點叛逆、桀驁不遜的氣質，充滿初戀系男友的少年感，就此打開知名度，儘管露臉鏡頭不多，卻讓他成為不少導演愛用的MV男主角，2009年王心凌《我很好那麼你呢？》MV再度邀請王柏傑特別演出，飾演一對姊弟戀的情侶，有牽手親吻、輕咬耳朵的親暱動作，王柏傑更獻出螢幕初吻給王心凌，為兩首歌做了久別重逢的美好呼應。
公務員爸爸不看好星途 首獲獎項全家痛哭
王柏傑未成年就出道，家人並不放心，父母都是公務人員，擔心演藝事業不穩定，起初便反對他演戲，直到2008年他因電影《九降風》在台北電影節拿下最佳新人獎，打電話給爸爸報喜訊，電話另一頭的父母都流下淚水，為子女感到不安的心情獲得了安慰。爸爸後來鼓勵他勇闖星途：「你就去做吧，爸爸幫你存一筆錢了，真的沒做出成績，就拿這筆錢去做生意。」讓王柏傑很感動。
交往的都是女神 柯佳嬿想與他愛到世界末日
儘管出道成績不錯，但王柏傑這些年的感情緋聞卻更受關注，他與初家晴、柯佳嬿、許瑋甯、王淨都傳過緋聞，與柯佳嬿的戀情最為聞名，兩人2008年合作《比賽開始》展開交往，甚至公開認愛，柯佳嬿在《康熙來了》表示：「到世界末日前，我們都不會分手」，戀情令人稱羨，沒想到2年後柯佳嬿提出分手，讓王柏傑情緒失控自殘。走出感情風波後，柯佳嬿嫁給坤達婚姻幸福，王柏傑情定謝欣穎也傳出兩度求婚成功，被看好修成正果。
參演《少年Pi的奇幻漂流》 難忘與李安試鏡經驗
王柏傑拍戲經驗豐富，曾與謝霆鋒、甄子丹等大咖們合拍《十月圍城》，也參演國際導演李安的3D電影《少年Pi的奇幻漂流》，他得知有機會跟大導合作，開心得不得了，李安給了幾頁劇本，全部都是英文，王柏傑趕快猛背試戲，最後雀屏中選，客串佛教徒水手一角，一共拍攝5天，每天都在冷水下拍攝非常辛苦，但好萊塢的大規模製作令他大開眼界，王柏傑笑說︰「拍完後等了2年都沒有消息，還以為戲分被剪光了。」與李安試鏡的經驗令他相當難忘。
為戲練出猛男身材 不怕全裸演出激情戲
而王柏傑不只有顏值、演技，渾身肌肉更讓觀眾垂涎欲滴，在《罪夢者》與范曉萱有激情床戲，尺度非常大，他透露當天臨時被通知要全裸上陣，還好平常為戲健身，加上劇情安排合理，他二話不說脫掉上衣入鏡，結實肌肉非常養眼。王柏傑透露會為了拍戲，特別去健身房訓練，開拍前幾乎天天都去報到，最高紀錄一天待8小時，加上每天至少喝2000C.C.的水，清淡飲食少吃澱粉，才能維持猛男身材，在《華燈初上》飾演的帥氣男公關一角，感情方面男女通吃、說服力十足。
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