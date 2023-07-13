PLG選秀／職籃外籍生汰換率高　選秀前5人只剩丁恩迪還在聯盟

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除了上述5人之外，目前以外籍生身份在聯盟打球的球員還有石博恩，不過他當時並沒有經過選秀，而是直接和富邦勇士進行簽約。他在場上打的位置也比較特別，在球隊擔任前鋒，上一季出賽時間有所下滑。
外籍生在PLG中屬於特殊身份，在註冊上有著一些限制，規章明訂每個球團只能「註冊2位華裔球員或1位華裔球員與1位外籍生球員」，在這樣的情況下，一些球隊自然會有所取捨。比如夢想家之前陣中擁有錢肯尼和沃克，所以自然不會選進外籍生；而鋼鐵人和國王上一季分別有林書豪和林書緯兩兄弟在陣中，也會減少外籍生發揮空間。
外籍生在UBA球隊中，因為其身體條件上的優勢，通常是承擔內線球員的角色，一些細膩技術上的磨練機會不多，進入職籃後大多只能承擔4、5號位的藍領，否則就要進行轉型；但又因為這個位置上大部份球隊都會選擇大洋將來保證內線攻防水準，因此外籍生加入後通常只能在輪換中填補零碎時間。
T1聯盟新北中信特攻隊的阿巴西，上賽季獲得MVP，但像這樣的球員是少數，因為他很早就來到台灣了，並且擁有中華民國身分證，在所屬聯盟和國家隊中都是被認證的「本土球員」，所以身份上其實已不是外籍生；其次，他一直以來都是在後衛的位置上訓練，經過UBA的調教，在進入職籃後終於得以爆發自己的天賦。
本屆選秀共只有8人獲選，分別為阿拉薩、喬楚瑜、丁冠皓、丹尼爾、蘇培凱、蔡鎮嶽、王翊帆、劉承彥。外界的評價是，大部份球員需要一段時間成長，難以在新賽季就成為固定輪換。不過弔詭的是，今年許多球隊都偏愛「即戰力」型的球員，針對球隊陣容上的缺口進行補強。