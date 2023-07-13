吸引低頭族！北韓官媒公開全新智慧型手機 造型設計竟酷似韓廠
北韓長期封閉，外界對其印象往往是智慧型手機等可獲取資訊的媒介並不流通，不過北韓官媒近日播出的節目，北韓首度公開最新智慧型手機「三台星8」，並宣傳配載1顆前置鏡頭與2顆後置鏡頭。不過韓國媒體也引述該篇報導，稱這款手機的外觀設計與南韓製的手機外觀非常相似。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓央視12日公布一款由抗日時期「三顆璀璨明星」命名的「三台星8」智慧型手機。《朝鮮語大辭典》指出「三顆星」分別指的是金日成、其妻子金正淑與金正日等3人。
從播出的畫面中可以看出，該智慧手機背面寫有「三台星8」的品牌名稱。手機有1個前置攝像頭和2個後置攝像頭，簡約的外觀設計被認為與南韓智慧型手機高度雷同。
報導指出，智慧型手機在北韓普及率並不高，僅19%，但北韓仍跟隨全球潮流陸續推出高端智慧型裝置，例如「平壤Touch」、「金蓬萊」、「藍天」等，但北韓智慧型手機無法連上外界網路，只能透過Sim卡連接到北韓內部網路。
此外，北韓境內較多人使用的親民機型多半是一台價格約為200至300美元的「阿里郎（Arirang）」。儘管廠商宣稱這些都是「北韓製」的智慧型手機，但其中核心零件多從中國進口並在北韓組裝。