花敬群稱房價由漲轉跌有望走向甜蜜點 時力批：活在平行時空
內政部昨日發布今年第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率41.1%，房價負擔能力維持「偏低（意味房貸負擔大）」等級，至於房價所得比為9.72倍，意味著國人平均要不吃不喝9.72年、近10年才能買房，為2002年第一季有統計以來史上第二高、僅次於2002年第三季的9.8倍。對此，時代力量發言人余佳蒨今（13）日表示，數據顯示國人仍面臨沈重的房價壓力，對比先前副總統賴清德表示「房價在降」、內政部長林右昌聲稱「打炒房已見成效」的說法，完全就是悖離事實，根本活在平行時空。
記者呂炯昌／台北報導
余佳蒨指出，近日行政院會推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，然而，過去7年來時代力量在國會力推囤房稅法案，希望透過提高房屋持有成本的方式來抑制失控的房價，主管房市政策的內政部次長花敬群卻多次以各種離譜藉口推託反對囤房稅改革，包含「囤房稅無效且無理」、「覺得現在推囤房稅可以抓救人民脫離苦海，基本上與120年前相信義和團一樣」，放任房價飆漲，直到最後一年的選前時刻，才終於願意聽取人民的心聲，「難道現在行政院變成了義和團？」
余佳蒨痛批，房價攀升、租不起房，是整個世代心中的痛，花敬群不僅漠視國人的生活困境，更透過媒體大內宣，表示「房價由漲轉跌結構明顯，有機會走向20年前的甜蜜點」，完全是活在平行時空的荒謬言論，請民進黨正視民眾的痛苦，別再愚弄被房價壓得喘不過氣的青年朋友。