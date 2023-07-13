頭劇痛、嘔吐竟是動脈瘤破裂　複合式手術室開顱同時血管攝影救命

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腦動脈瘤需治療 以免變不定時炸彈新竹臺大分院神經外科徐秋豪醫師解釋，「腦動脈瘤」不是腫瘤，而是某處較為脆弱的腦血管壁，在長時間血液衝擊之下逐漸膨大，而形成瘤狀物，通常發生的位置是在血管分枝處；顱內動脈瘤多發生於40至70歲，而50歲以上的女性發生率較男性略高。這樣的「瘤」平常沒有症狀，但像一顆不定時炸彈，隨時可能愈脹愈大或是血液衝擊力量太強而破裂，導致大量的蜘蛛網膜下腔出血。
動脈瘤破裂出血 嚴重會當場死亡動脈瘤破裂導致的出血典型症狀是突發的爆炸性頭痛，常常會合併頸部僵直、噁心或嘔吐，嚴重的話則會意識改變，甚至當場死亡。
徐秋豪醫師提醒，治療腦動脈瘤主要分為「開顱動脈瘤夾閉」及「動脈瘤栓塞」兩種方式，無論哪一種治療方式，都建議出血發生後要盡快接受治療，因為破裂過後的動脈瘤相當的不穩定，隨時有可能會再次破裂出血，倘若發生再次出血，死亡率可能會高達六成以上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58473
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