BTS柾國、韓素希「25秒吵架畫面」730萬人搶看！登上YT發燒影片

南韓天團BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）將於7月14日發行個人單曲《Seven》，7月初曾傳出他的MV找來因在《夫妻的世界》飾演「最美小三呂多景」走紅的韓素希（又譯：韓韶禧）擔任女主角，但官方始終不承認，直到今（13）日MV預告終於公開，柾國跟韓素希爭吵25秒的片段，僅花15小時就吸引730萬人瀏覽，還登上YouTube發燒影片第10名，人氣不容小覷。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼BTS柾國（下）跟韓素希合作拍MV。（圖／HYBE LABELS YouTube） 日前《OSEN》報導，韓素希6月飛往美國洛杉磯，拍攝柾國的SOLO出道曲MV，並於6月22日返韓，當時有媒體在機場拍到韓素希、柾國分別入境的照片。但對於柾國是否合作韓素希，BTS公司「BIGHIT MUSIC」維持一貫作風，不承認也未否認；如今MV預告釋出，俊男美女的新穎組合確實吸睛。《Seven》預告中，韓素希在餐廳憤怒指責柾國，柾國則閉眼低頭聆聽，他隨後搖頭回話，此時他們身旁的水晶燈吊飾墜落，只見餐廳的客人十分驚恐，但男女主角無動於衷，失望的看著彼此，影片刻意把他們的對話消音，讓眾人好奇2人爭吵的原因；該畫面公開只過15小時，就有730萬人收看。韓素希因2020年參演電視劇《夫妻的世界》，飾演搶人老公的小三呂多景而走紅，台灣觀眾因此稱她是「最美小三」。出道至今6年的韓素希，曾於2016年參與SHINee《Tell Me What To Do》MV、2017年拍攝鄭容和的《That Girl》、2018年擔任Roy Kim《The Hardest Part》MV女主角、2019年則是參演MeloMance《You&I》MV，這次是她相隔4年再拍攝歌手MV；而她跟柾國拍攝的《Seven》MV，將在14日的台灣時間12點公開。▲《Seven》預告上線15小時，就有730萬人瀏覽。（圖／HYBE LABELS YouTube）「最美小三」韓素希被爆交往YG帥模！公司看到約會照回應2人關係BTS柾國美國會面「最美小三」韓素希 BIGHIT回應曖昧不說清楚！「最正小三」韓素希累出病！髮量稀少出現禿頭照 最新美貌很驚人D社現身台灣！還把BTS、TWICE珍藏畫面帶來 AcQUA源少年秒追星