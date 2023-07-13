芭比來了！影城特別場有超值閃亮大禮包

年度夯片《芭比》即將上映，業者於全台指定影城推出超值閃亮特別場，規劃一系列驚喜邀觀眾穿著粉色或是閃亮扮裝入場。購買特別場套票，即可獲得獨家芭比閃亮造型杯、電影A3海報、獨家電影角色閃卡、角色海報與OPI指甲油等。另外，還要尋找跟芭比或肯尼同年的觀眾，可以免費看電影。
記者陳美嘉／高雄報導
威秀影城推出超值閃亮特別場，將於7/22下午開演，7/14 12:00正式開賣。觀影當日有機會在座位下方發現「驚喜信封」，可幸運帶回芭比粉紅派對跑車 、UNO 芭比電影版、 芭比沙灘遊戲組、芭比/肯尼衝浪遊戲組、芭比驚喜泡水娃娃水果系列、芭比職場造型組合、芭比夢幻衣櫃組合/芭比豪華小屋。這些組合完全超值，入場就有機會抽到，每場各抽出10名幸運兒。
此外，凡購買特別場「單人套票」乙份，並出示與芭比(1959年)或肯尼(1961年)同年生日之身份證件，即加贈此特別場「免費電影票」乙張。這個免費好康名額有限，各影城限量10張。
芭比特別場於台北、中和、新竹、頭份、台中、台南、高雄均有推出，單人套票價格649元起，超值內容包括1張《Barbie芭比》電影票、1杯「獨家」芭比閃亮造型杯(含飲料) 、1 份中份爆米花以及1瓶 OPI如膠似漆類光繚指甲油。此外，還有獨家電影海報、電影角色閃卡等。