太想爸媽！6歲女安親班偷溜 父「滿身灰」衝派出所：不可以亂跑
台中市豐原區一名6歲陳姓小妹妹，因為父母工作繁忙，不得已將她送到安親班協助照料，但敵不過想家的心情，竟趁著老師不注意，偷跑外出想找爸媽，熱心民眾看見女童獨自一人，趕忙將她送到派出所協尋，女童爸媽接獲通知，趕緊放下工地工作趕赴派出所，見到女兒安然無恙，一身灰土的爸爸溫柔地擁抱女兒，輕聲告誡她「爸爸要上班，不可以亂跑」。
記者孫唯容／綜合報導
昨天中午時段，豐原警分局頂街派出所，有民眾突然牽著一名女童走進派出所，熱心民眾表示，烈日當頭看見女童獨自一人在街上徘徊，詢問女童為何一人，女童也沈默不語，才將人帶到派出所求助。
員警陳文堅、林家慶安撫女童心情，並陪伴她聊天，讓女童卸下防備心，才傾訴說自己想念在工作中的爸爸、媽媽，才從安親班偷跑出來，不過女童無法說出自己的姓名或是家人資料，員警靈機一動，先拍下女童照片上傳分局通訊群組請同仁協助留意，再轉發到豐原地方臉書社團貼文，請民眾協助辨認。
女童爸爸聞訊後，立即放下工地工作趕赴派出所，見到女兒時，便緊緊擁抱她，溫柔提醒「爸爸在工作，不可以亂跑！」陳父透露，他與妻子工作繁忙，暑假期間無法照顧孩子才送安親班，感謝熱心民眾與警方協助。
豐原分局分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。