王鴻薇控洩漏餵藥案老師個資　王婉諭反擊：不修正說法將提告

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王婉諭表示，王鴻薇這種抹黑的說法完全是子虛烏有，離譜至極。當初她陪同記者會的直播至今還公開在我的粉專上，王鴻薇只要重看一次，答案就昭然若揭。這種意圖激起親師對立的政治攻擊手法，根本就是將家長的焦急、教保員的心情，通通當成自己的政治操作，令人不齒。
王婉諭說，從政以來，接過許多幼兒園、托嬰中心內發生的不當對待陳情案，她的原則一直以來都很明確，追查行政責任，建立完善機制，保障兒童權益。就如同這次事件，她與家長們站在一起，就是希望新北市府能遵循既有的機制，依法好好調查，給家長孩子真相，給社會大眾一個交代。當初6月5 號的整場記者會的訴求，也都是要求新北市政府做出回應。
王婉諭說，要調查、要真相、要負責，唯有政府負起責任好好調查，才能建立更好的幼托環境。這就是她一直以來的態度，也是所有家長的盼望。昨天看到新北地檢署發布新聞稿，表示因事證不足不予起訴，她尊重司法機關的偵查結果。
王婉諭表示，協助家長追求真相，保護家長不要受到二次傷害，是她最在意的事情。若是在過程中，因為社會輿論沸騰，而造成困擾、誤傷無辜，請大家不要指責無助的家長，不要攻擊第一線協助家長的人，她願意一肩扛起，致上歉意。不過，王婉諭也強調，王鴻薇若不修正她的說法，她將會提告，要求王鴻薇收回子虛烏有、未經查證的抹黑與指控。