MLB／「大谷免費」！西雅圖店家明星賽期間熱情招募大谷翔平
效力於MLB洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，近期出現了一些轉隊傳聞，而在全明星賽期間，西雅圖響起了「大谷快來西雅圖」的聲音此起彼落。甚至還有店家祭出「大谷免費」的優惠，想幫助水手隊招募這位超級巨星。
運動中心/綜合報導
隨著天使隊戰績不如人意，大谷翔平近期出現一些交易傳聞，不少球隊希望能夠得到他。知名媒體人Zach Crizer在上YAHOO體育的節目時表示，在全明星賽期間，前者在西雅圖這座城市受到熱烈歡迎，許多當地球迷都希望他能來這打球。
「他無處不在，每個人都在談論他、所有球員都在談論他。每當他在比賽中做出任何舉動時，球迷們都會高呼『來西雅圖吧」。」Crizer在節目上如此說到。他還透露在當地一家店看到店面懸掛著「翔平免費」的牌子，直言這很不可思議。
Crizer說，「我不知道這種招募活動是否也有在其他城市發生，或者這是否是全明星周的現象，或許他（大谷）和當地也有一些聯繫，因為水手隊有鈴木一郎。」
而也有球迷發現平時不用外食的大谷翔平，在全明星賽期間，前往位於西雅圖的星巴克一號店「朝聖」，也吸引了大批人潮關注，甚至有媒體對此進行報導，不難想像大谷在該地的高人氣。