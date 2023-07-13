師弟黃莑茗戀情被拍！夏浦洋被問到尬笑 陳峻廷急解圍：他不怕啦
選秀節目《原子少年》出道的「AcQUA源少年」隊長黃莑茗，日前傳出與合作單曲〈e步e步〉MV的女主角盧以恩發生戀情，兩人更多次被粉絲抓到約會或是待在同個屋簷下，引發關注。對此，師兄「FEniX」的夏浦洋被問及此事時，竟面露尷尬的微笑，由團員陳峻廷趕緊解圍：「他不會怕（被拍）啦！」
記者詹鎰睿/台北報導
FEniX成員夏浦洋、陳峻廷今（13）日一同現身松菸文創園區參觀「DFESTA TAIPEI」展覽，欣賞集結ENHYPEN、TXT、StrayKids、NCTdream、NCT127、TWICE、Seventeen、BTS、NU’EST等九大韓國人氣團體的展覽。夏浦洋、陳峻廷兩人難掩興奮之情，透露最喜歡的團體就是Sveteen以及Twice，也藉這次機會學習舞台上的細節。
由於FEniX昨日才剛公開9月9日演唱會資訊，陳峻廷開心地說，一公布那刻，粉絲反而都在討論場地太小，「聽到這句話，我們蠻開心的，代表說粉絲希望我們能找大一點的！」夏浦洋也補充，畢竟是FEniX第一場專場演唱會，團員們都很認真在準備與表演設計，希望明年可以辦在北流或是小巨蛋，陳峻廷則搭腔笑說，「搞不好詹哥（詹仁雄）看到了，加開多辦！」
而被問到知不知道師弟黃莑茗戀情被拍一事，陳峻廷則機警地替師妹《未來少女》宣傳，「沒有耶！我們現在只有師妹啊！《未來少女》大家可以期待一下！」不過陳峻廷也坦言，最近都在忙工作與演唱會，沒太多時間可以上網看新聞。
至於夏浦洋則是面露尷尬地微笑，因為2022年9月，夏浦洋就被拍到與緋聞女友潘星妤約會，傳出戀情。陳峻廷見狀急忙解釋，「不會啦！（夏浦洋）他經常在舞台上表演，已經受過這麼多攝影機拍攝了。」夏浦洋回神後則說，「我算行得正做得端啊，也有很多很想做的事情。」透露自己平常只有吃飯、休息，也很喜歡遇到粉絲來打招呼合照，對於被跟拍一事，夏浦洋認為自己不太有壓力，也不會去排斥。