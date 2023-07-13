台中觀光公車路線再擴增　暢遊更便利

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陳美秀說，市府近年拓展觀光公車及台灣好行服務，持續串聯台中的旅遊交通網絡，今年再新推出台中觀光公車「66副大坑線」及台灣好行「888豐后線」2條主題路線，透過公車路線的轉型，沿途停靠32處以上的觀光站點，並增加超過45個觀光景點、3個商圈的串連，提供旅客更多的旅遊選擇。
陳美秀也說，台中觀光公車「66副大坑線」銜接大坑登山步道群，旅客搭乘觀光公車就可攀登大坑風景區13條登山步道，飽覽大坑豐富的生態、美景，帶領旅客在每個晴朗的週末走訪台中後花園；台灣好行「888豐后線」則串連豐原至后里的特色觀光景點，旅客可悠遊麗寶樂園渡假園區、泰安鐵道文化園區、后里馬場、后豐鐵馬道及廟東夜市等知名景點，賞花、健行、騎單車、購物、暢遊樂園，一次滿足。
陳美秀指出，台中觀光旅遊路網目前已推出台中觀光公車「66副大坑線」、「151阿罩霧線」、「153谷關線」及「309高美線」與台灣好行「11台中時尚城中城線」及「888豐后線」等6條路線，整合多元的運具提供整體行旅服務，各路線皆可與高鐵台中站、台鐵、台中捷運等重要轉運節點串接，搭配台中幹線公車形成綿密的路網，旅客也可結合YouBike深度探訪，尋找更多在地的景點，為旅途增添趣味，歡迎各地旅客搭乘公車暢遊台中，進行低碳深度旅遊。
觀旅局說，今年台中觀光公車服務網站持續優化，除彙整台中的觀光旅遊路網，另也提供旅客互動性的查找觀光公車及台灣好行路線乘車資訊、周邊旅遊資源、推薦遊程、特約店家等訊息，並以公車路線即時動態資訊顯示公車行駛狀況，將持續籌備推動導覽機制，盼提供遊客更有溫度的旅遊體驗。