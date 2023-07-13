最美圖書館！感受桃園之美 新住民玩越南捲紙、館藏5國語言書籍
為了推廣新住民閱讀活動，充分利用圖書館資源，移民署北區事務大隊桃園市服務站13日與全台最美的圖書館「桃園市立圖書館總館」合作辦理「新住民圖書館閱世界」課程，帶領新住民家庭走入圖書館享受多元的閱讀饗宴，課程中並邀請越南新住民阮清心教導學員手作越南捲紙，體驗越南傳統工藝，了解到不同文化之美。
國際中心賴正琳／綜合報導
課程一開始，圖書館人員帶領新住民學員參觀圖書館6樓桃園分區資源中心，介紹中心以優質之「多元文化」主題為館藏特色，收錄中文、外文及東南亞語文，包括越南、印尼、泰文、緬甸、馬來文等的圖書資料，現場新住民學員看到家鄉的書，透過閱讀熟悉的文字，感受到來自故鄉的親切與溫暖，緩解來台生活的思鄉情愁。另外圖書館2樓也提供桃園市民卡申辦服務，當場辦理、現場發證、即刻可借書。圖書館人員說，「歡迎大家來圖書館借書，看展覽，閱讀世界，讓人有如身處異國，彷彿環遊全世界。」
圖書館導覽結束後，進行越南捲紙體驗活動。阮清心說明，捲紙是越南的傳統工藝之一，是利用多種顏色的細紙條，透過專屬器具以手捲、折、彎、捻的動作，將紙片的邊緣呈現出類似浮雕的立體效果，再組合成想要的圖案，進而成為一幅幅色彩艷麗的立體圖畫。畫作可以製作小卡片、書籤或是立體紙花，瀰漫濃濃的越南風情，讓人了解越南文化。
桃園市服務站主任黃英貴表示，與桃市圖共同推動新住民閱讀活動，傳遞知識與文化的力量，期望新住民從閱讀中學習成長，進而成為台灣新力量。此外，服務站也與圖書館合作在站內設有行動圖書櫃，有越南、印尼、泰國、馬來西亞、緬甸等5國語言圖書，歡迎新住民朋友到站申辦案件時可多加利用。另外，詐騙事件層出不窮，提醒新住民務必小心網路購物、求職及交友等詐騙陷阱，若遇到疑似詐騙案件，可撥打24小時的165反詐騙專線查證，避免受騙上當造成感情、金錢損失。