青安房貸再釋利多！利率破盤1.775%　最高貸千萬、年限延長至40年

青安房貸利率下殺、最高40年貸千萬　青年反應兩極

▲新青安房貸一段式利率將從2.025%降為1.775%，將成為目前市面上最優惠的房貸專案。（圖／台灣房屋提供）
▲新青安房貸一段式利率將從2.025%降為1.775%，將成為目前市面上最優惠的房貸專案。（圖／台灣房屋提供）

記者李琦瑋／台北報導

行政院院會今（13）日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，3年內房貸一段式利率下殺至1.775%，貸款年限從30年拉長至40年，寬限期從3年延長至5年，房貸額度上限從800萬提高至1000萬元。該政策是否會吸引青年買房？有青年直言，現在年輕人買房不會住一輩子，本來就沒想繳完總額，貸款年限拉長、寬限期延長對青年更有利；也有青年認為，房價還會降，買房要看有沒有預算、明確標的物，並不會因為這個政策就衝動買房。

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青安貸款精進方案自今年8月1日起實施，其中貸款利率由政府補貼1碼，加計公股減收的半碼，一段式利率從2.025%降到1.775%，也是市場最低價，只是利率補貼僅3年，至2026年7月31日止，據估計，以貸款1000萬元，每月房貸負擔可減輕1400元左右，3年省息11.25萬元，多少可減輕一些房貸負擔。

34歲的首購族吳小姐接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，她上個月才剛買預售屋，要到2026年7月才能開始貸款，剛好錯過利率補貼，感到非常可惜，但她認為其他方案內容，有助減輕房貸壓力。

吳小姐說，現在的年輕人買房心態與老一輩不同，不會想住一輩子、傳承下去，而是為了工作、生活需求，短暫住個10幾、20年，就會移動、換房，像她自己是台南人，在台北工作，於新北買房，但可能10至15年後會回台南，就會把房子賣掉或收租，本來就沒有要還完總額，因此該政策拉長貸款年限，壓低每月還款金額，對於年輕人來說，壓力確實會小很多。

吳小姐分享，自己有個朋友為了投資，打聽到都更資訊，便利用首購族優惠，在台北市買了間屋齡40幾年的老房子、出租，不斷使用寬限期，「死不繳本金」，就是想等都市之後賣掉，賺價差，寬限期拉長除了能幫助買房後，無法馬上繳錢的年輕人，也可能助長投資客。

33歲的首購族張小姐則認為，近年來銀行都升息幾次了，這次的補貼不過就是降回原本水準而已；現在雙北房價那麼高，只能貸到1000萬根本就不夠，剩下還是要自己想辦法，更何況，銀行還是會視個人還款能力、信用因素等，評估核貸成數，對能力不足的年輕人來說根本沒差；另外，很多貸款業務都能給到40年的貸款年限，只要有人脈，這點也不吸引人；寬限期從3年延長至5年對青年購屋雖有幫助，但更要小心會有更多首購投資客租屋養房，5年後賣掉賺價差，進入炒房行列，反而失去政策美意。

張小姐說，買房還是要看自己有多少預算、是否有明確標的物，並不會因為這個政策就衝動購屋，且利率補貼僅3年，現在房價太高，預估之後還會降，無須為了省那11萬，賠了更多。

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