PTT鬼王「路邊攤」降臨文學星！《異常2》揭人心詭異嗜好

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日常交叉路口 潛藏滿足慾望的惡意
會以「癖好」作為故事起點，路邊攤表示是從日本知名作家東野圭吾短篇小說《跟蹤狂入門》得來的靈感，新聞媒體則是落實他對怪癖的想像。報導裡有著跟無機物交配、將各種東西塞入體內的瘋狂癖好，促使他把更多怪癖放進故事內。
《影子裡的怪物》就是在這樣的契機下，誕生出更多奇特的異常者。有的人喜歡殘缺的屍體、或是安全帽裡的味道，但這些怪癖無法透過簡單的方式滿足，因此他們不惜殺人，只為那無止盡的慾望。
相較於《異常》第一部的場景發生在公寓大廈，這次會選擇在交叉路口，則是路邊攤從騎機車出門獲得的靈感。他發現停紅綠燈的時候，只要出現亮眼的機車騎士，通常會吸引到很多目光。
大家會用各種方式偷瞄，沒有人說出口，但都了解彼此都在偷看，每個人都變成了有偷窺癖的異常者。觀察到這個現象，路邊攤將這個平凡的生活場域變成《影子裡的怪物》的舞台，也希望讓讀者們對故事更有共鳴，並且跟著他一起挖掘出深埋在平靜生活下的惡意。
beanfun!文學星在七月開始，帶來眾多恐怖小說作品，陪伴讀者度過夏天。除了《影子裡的怪物》之外，還可以在文學星看到路邊攤的經典作品《死亡樹海》及《攤叔叔短篇故事集》，日常中出人意表的怪談，讓你毛骨悚然。集結路邊攤、浮靈子、月亮熊、瀝青4位台灣作家的短篇故事合集《好兄弟袂歹鬥陣》，發生在城市中的各種事件，勸告你不要做任何虧心事。
台灣原創小說匯聚橘子嘉年華
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📌beanfun!文學星《異常2：影子裡的怪物》
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