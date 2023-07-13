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PTT鬼王「路邊攤」降臨文學星！《異常2》揭人心詭異嗜好

▲批踢踢Marvel版熱門作者「路邊攤」在beanfun!文學星推出新作《異常2：影子裡的怪物》。（圖／文學星）
▲批踢踢Marvel版熱門作者「路邊攤」在beanfun!文學星推出新作《異常2：影子裡的怪物》。（圖／文學星）

家庭消費中心/綜合報導

農曆7月將到來，人與鬼之間，究竟誰比較可怕？每個人私底下都有一些不可明說的特殊慾望，若是為了滿足私慾而開始殺人，人心深處的黑暗面比好兄弟還令人恐懼。橘子集團旗下beanfun!文學星，今夏請來批踢踢Marvel版熱門爆文作者「路邊攤」，推出小說《異常2：影子裡的怪物》，每周四上午11時準時於beanfun!文學星更新。

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作者路邊攤在2013年出版《異常》系列第一部，描述有著特殊癖好的異常者，像是收藏癖、竊聽者、偷窺狂，探討人們心中不為人知的祕密。而第二部《異常2：影子裡的怪物》，則是迎來更危險詭譎的異常者，他們在一個車禍發生率、死亡率位居全國最高的交叉路口，為了滿足自己的怪癖，「製造」出許多車禍意外。

▲本周更新第2章，威助跟神祕少女碰面想要獲得情報，但少女卻提出一個交換條件。（圖／文學星）
▲本周更新第2章，威助跟神祕少女碰面想要獲得情報，但少女卻提出一個交換條件。（圖／文學星）
日常交叉路口　潛藏滿足慾望的惡意
會以「癖好」作為故事起點，路邊攤表示是從日本知名作家東野圭吾短篇小說《跟蹤狂入門》得來的靈感，新聞媒體則是落實他對怪癖的想像。報導裡有著跟無機物交配、將各種東西塞入體內的瘋狂癖好，促使他把更多怪癖放進故事內。

《影子裡的怪物》就是在這樣的契機下，誕生出更多奇特的異常者。有的人喜歡殘缺的屍體、或是安全帽裡的味道，但這些怪癖無法透過簡單的方式滿足，因此他們不惜殺人，只為那無止盡的慾望。

相較於《異常》第一部的場景發生在公寓大廈，這次會選擇在交叉路口，則是路邊攤從騎機車出門獲得的靈感。他發現停紅綠燈的時候，只要出現亮眼的機車騎士，通常會吸引到很多目光。

大家會用各種方式偷瞄，沒有人說出口，但都了解彼此都在偷看，每個人都變成了有偷窺癖的異常者。觀察到這個現象，路邊攤將這個平凡的生活場域變成《影子裡的怪物》的舞台，也希望讓讀者們對故事更有共鳴，並且跟著他一起挖掘出深埋在平靜生活下的惡意。
 
beanfun!文學星在七月開始，帶來眾多恐怖小說作品，陪伴讀者度過夏天。除了《影子裡的怪物》之外，還可以在文學星看到路邊攤的經典作品《死亡樹海》及《攤叔叔短篇故事集》，日常中出人意表的怪談，讓你毛骨悚然。集結路邊攤、浮靈子、月亮熊、瀝青4位台灣作家的短篇故事合集《好兄弟袂歹鬥陣》，發生在城市中的各種事件，勸告你不要做任何虧心事。

▲文學星獻上《好兄弟袂歹鬥陣》、《攤叔叔短篇故事集》等清涼消暑恐怖小說。（圖／文學星）
▲文學星獻上《好兄弟袂歹鬥陣》、《攤叔叔短篇故事集》等清涼消暑恐怖小說。（圖／文學星）
台灣原創小說匯聚橘子嘉年華
橘子集團年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」將於7月底舉辦大型線下活動，文學星人氣作品《叛逆玩家》、《因夢想而死的我們》也將於現場與大家見面，好看、好玩、好康都在文學星。更多活動資訊可追蹤官方FB粉絲團「文學星報報」。

📌beanfun!文學星《異常2：影子裡的怪物》
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