特企／《彈彈堂 Origin》邁入一周年！事前預約活動爆彈展開

特企／《劍俠情緣R》迎盛大改版！全新門派明教參戰

▲元祖武俠MMORPG《劍俠情緣R》全新改版。（圖/品牌提供）
▲元祖武俠MMORPG《劍俠情緣R》全新改版。（圖/品牌提供）

本報訊

由VNG Games維技遊戲代理、最懂你的武俠MMORPG《劍俠情緣R》迎來盛大改版！少俠們期待已久的全新門派「明教」正式加入戰局，並預告全新萌寵系統即將呆萌上線！

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北宋末期，因皇帝貪圖享樂，且朝廷官員腐敗無能，使得百姓民不聊生。此時「聖公」方臘在浙東起義，率領眾豪俠盤踞一方，借摩尼教之名成立了一幫不可忽視的勢力。教派教義志在行善除惡，拯救世人，以解決萬眾疾苦為己任，因此在亂世中得到了眾人的愛戴，並最終在東南地區一帶扎根，並改稱「明教」。明教為木屬性，攻擊以單刀、雙刀做為主要武器，擅長切入後排，用毒技法出神入化，多變的武功路數詭譎難以預料，被世人視為「魔」！

少俠們可以透過攻城戰寶箱、藏寶圖、龍脈圖、探龍點穴、神農鋤和戰龍洞獲得果子等途徑獲得對應伺服器等級的寵物蛋，在孵化槽經過一定時間孵化後，可以獲得隨機品質屬性的超可愛萌寵。

寵物擁有附加屬性和技能，可以對寵物進行升級、升星，並設置指定寵物貼身隨行、闖蕩江湖。寵物的外觀可以透過道具進行更改，與不同外觀的寵物進行互動將會有不同的呆萌反應，絕對是行走江湖的必備的療癒小物！此外，每週更將舉辦寵物人氣競賽，根據賽季排名還會派發稱號獎勵，快來幫自己心愛的寵物拉抬人氣呀！

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