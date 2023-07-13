青安房貸延長貸款年限至40年！立委批：鼓勵青年成終身房奴

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民眾黨立法委員張其祿表示，這次民進黨政府在選舉前、民怨對居住正義未能落實炸鍋下，擠牙膏式的丟出推動囤房稅議題，然後現在又再推出「青年成家方案精進版」，將貸款額度提高到1000萬元，貸款年限由30年拉長到40年；「執政七年多，選前民進黨才睡醒」事件再添一樁。
張其祿直言，這次民進黨政府在選舉前推的攏絡青年「成家專案」，更一舉將貸款額度提高到1000萬元，貸款年限由30年拉長到40年，這擺明未能根治畸形房價過高問題，還將青年負債時間拉長到40年、債務延續到老年，這像是鼓勵青年一輩子成為房奴。而此方案的本質仍是補貼，每年住宅基金補貼15億元，不但這些錢可能排擠到加速蓋社宅、提升公共住宅供給率之預算，補助主要挹注的對象還是有準備頭期款的資產階級，而非幫助到買不起房的弱勢族群。
張其祿批評，若民進黨真正重視居住正義，這些動作早就該在7年前剛執政就開始做，而且不應該只是大補貼，而是應加速蓋公宅，提升公宅供給率以有效抑制畸形過高房價，並且透過稅制、稅基改革，促成房屋實坪制、實價課稅，提高房屋持有成本，才能逼出囤房、炒作房價者釋出空屋。另一方面，也要加緊改善租屋市場黑市問題，才能有效改善青年人的居住正義。
張其祿指出，民進黨目前所做明顯都只是想要對盛怒的民意滅火，而非真心想要改善居住正義根源問題。因此，他呼籲民眾7月16日一同走上街頭，向民進黨政府表達對這7年來不能兌現居住正義承諾的失望。