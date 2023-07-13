黃健瑋捲300萬人妻不倫案 導演證實新劇《八尺門》不刪戲分
公視影集《八尺門的辯護人》媒體茶敘今（13）日舉行，演員黃健瑋遭控介入人妻家庭，他澄清交往時前女友已離婚，自己被迫簽300萬和解書，對於黃健瑋捲入2起桃色糾紛，導演唐福睿表示，黃健瑋的戲分不作刪改，「有個小說文本在那邊，大概的角色八九不離十，也不會改變，因為他的角色本來就比較配角，但我們都已經拍完，也不會再修了！整體還是以把故事講完為主。」
記者羅凌筠/台北報導
范逸臣、田中千繪交往15年，在電影《BIG》合體演夫妻，田中千繪也罕見放閃，在社群網站曬情侶合照標註范逸臣，現場問到范逸臣何時將女友田中千繪娶回家，他笑說：「在《八尺門的辯護人》中我已經結婚囉。」婉拒回答戲外的私生活狀況。
《八尺門的辯護人》以漁業移工命案揭開官商之間的權力結構，一場漁業老董楊烈與漁船大副范逸臣對罵的片段，在播出後引起極大迴響，楊烈笑說播出當天他在餐廳吃飯，隔壁桌的老太太邊看邊嘆：「范逸臣好可憐喔。」楊烈聽了很高興，這表示雙人的戲劇張力有碰撞出來。
雷嘉汭、初孟軒和李銘順組成追查滅門血案真相的小隊伍，雷嘉汭自爆她和初孟軒兩人私下因為太調皮，會在李銘順等戲時去鬧他，使得李銘順只要一看到他們靠近就會開玩笑道：「滾！」有次雷嘉汭更在李銘順怒斥「滾」後，就真的在地上滾了2圈，初孟軒則在一旁錄下全程，兩人活潑好動的程度讓李銘順直呼頭疼。