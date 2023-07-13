林智妍褪去《黑暗榮耀》光環！在《院子》被家暴　還要幫生小孩

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文珠蘭雖然因殺人入獄，但最後鏡頭帶到她出獄後以旁白方式問：「尚恩，妳有好好活下去嗎？」開心接著兒子下課的秋尚恩則回答：「有，我有好好的活下去。」文珠蘭再回應：「我也在試著做自己。」兩位母親獲得真正自由的溫馨結局，深受觀眾好評。
林智妍於《有院子的家》中的演技再升級，獲得大眾一致肯定，她透露在演戲時，努力把內心狀態轉化為「無」，為了一句台詞背後傳達的豐富層次，自己做了很多分析與筆記，還因此寫了好幾本筆記本，林智妍強調：「我希望在身體、眼神、細微動作和表情等方面，都能呈現出秋尚恩過去是如何辛苦的生活。」證實她為了演出做了滿滿準備。
被問到在《有院子的家》各種吃播引起討論熱潮，哪一段最印象深刻？林智妍回答是第3集中，在頂樓吃著蘋果，並看著一樓的人而忍不住掉淚的那一幕，林智妍表示：「人生在經歷困難時，可能會展現出一些奇怪的行為，對尚恩來說，當時的狀況其實非常悲傷，希望演出任誰看她都是很不幸的感覺。」對林智妍來說，儘管那一場戲沒有台詞，卻也因此留下深刻印象。
林智妍很感謝搭檔金泰希對她的照顧，兩人一起拍戲時，都很開心默契十足。對於飾演被家暴的女子，是否有什麼話想對有同樣遭遇的人說？林智妍回答：「家庭暴力是絕對不該存在的事情，每每想到尚恩受到傷害的生活時，內心都會感到痛苦。希望再也沒有人像尚恩一樣受到傷害。」《有院子的家》全劇8集可至愛奇藝國際站收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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