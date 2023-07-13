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林智妍褪去《黑暗榮耀》光環！在《院子》被家暴　還要幫生小孩

▲林智妍曾因出演《黑暗榮耀》演技受好評；她在新作《有院子的家》中的表現亦備受肯定。（圖／林智妍IG、愛奇藝國際站）
▲林智妍曾因出演《黑暗榮耀》演技受好評；她在新作《有院子的家》中的表現亦備受肯定。（圖／林智妍IG、愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓國驚悚電視劇《有院子的家》由金泰希、因《黑暗榮耀》走紅的林智妍主演。《有院子的家》日前播出大結局，金泰希、林智妍看似要聯手殺害金盛吳，沒想到完結篇播出時，金泰希也成為絕命人妻，不同於原作的結局，令觀眾拍手叫好。林智妍受訪透露，她為了角色分析寫了好幾本筆記，只是希望能夠完美詮釋角色過去被家暴時的辛苦生活。而林智妍在劇中「吃貨」的模樣更成熱門話題，她表示「吃蘋果」的戲最讓自己印象深刻。

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▲劇中，金泰希與林智妍（右）一起密謀要殺金盛吳。（圖／愛奇藝國際站）
▲劇中，金泰希與林智妍（右）一起密謀要殺金盛吳。（圖／愛奇藝國際站）
《有院子的家》完結篇中，因婚姻失去自尊的文珠蘭（金泰希 飾）和秋尚恩（林智妍 飾）最終都成絕命人妻。文珠蘭以計中計的方式，先讓秋尚恩設計殺死丈夫朴在浩（金盛吳 飾），自己則在最後一刻告知朴在浩其謀殺計畫。朴在浩被文珠蘭激怒且試圖殺妻之際，卻被文珠蘭推下樓梯致死，文珠蘭為了兒子以及懷孕中的秋尚恩，因而向警方坦白一切；唯獨秋尚恩的老公之死，文珠蘭則是推給死去的朴在浩所為，讓秋尚恩順利獲得保險金賠償，並於生下兒子後開店過日子。

文珠蘭雖然因殺人入獄，但最後鏡頭帶到她出獄後以旁白方式問：「尚恩，妳有好好活下去嗎？」開心接著兒子下課的秋尚恩則回答：「有，我有好好的活下去。」文珠蘭再回應：「我也在試著做自己。」兩位母親獲得真正自由的溫馨結局，深受觀眾好評。

▲林智妍劇中被家暴，生活相當辛苦。（圖／愛奇藝國際站）
▲林智妍劇中被家暴，生活相當辛苦。（圖／愛奇藝國際站）
林智妍於《有院子的家》中的演技再升級，獲得大眾一致肯定，她透露在演戲時，努力把內心狀態轉化為「無」，為了一句台詞背後傳達的豐富層次，自己做了很多分析與筆記，還因此寫了好幾本筆記本，林智妍強調：「我希望在身體、眼神、細微動作和表情等方面，都能呈現出秋尚恩過去是如何辛苦的生活。」證實她為了演出做了滿滿準備。

被問到在《有院子的家》各種吃播引起討論熱潮，哪一段最印象深刻？林智妍回答是第3集中，在頂樓吃著蘋果，並看著一樓的人而忍不住掉淚的那一幕，林智妍表示：「人生在經歷困難時，可能會展現出一些奇怪的行為，對尚恩來說，當時的狀況其實非常悲傷，希望演出任誰看她都是很不幸的感覺。」對林智妍來說，儘管那一場戲沒有台詞，卻也因此留下深刻印象。

林智妍很感謝搭檔金泰希對她的照顧，兩人一起拍戲時，都很開心默契十足。對於飾演被家暴的女子，是否有什麼話想對有同樣遭遇的人說？林智妍回答：「家庭暴力是絕對不該存在的事情，每每想到尚恩受到傷害的生活時，內心都會感到痛苦。希望再也沒有人像尚恩一樣受到傷害。」《有院子的家》全劇8集可至愛奇藝國際站收看。

▲林智妍劇中吃東西都很賣力。（圖／愛奇藝國際站）
▲林智妍劇中吃東西都很賣力。（圖／愛奇藝國際站）
▲林智妍（左）很金泰希對她的照顧。（圖／愛奇藝國際站）
▲林智妍（左）很感謝金泰希對她的照顧。（圖／愛奇藝國際站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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