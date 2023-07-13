地獄犬熱浪來襲！南歐多地飆破40度°C 今夏恐逾6萬人死於高溫
由於聖嬰現象和人為造成的氣候危機結合，今年全球各地極端高溫頻傳，高溫紀錄屢屢被刷新。義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）示警，「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave）正在侵襲南歐，大片地區的氣溫衝到攝氏40多度，義大利多個城市發布高溫紅色警報，提醒民眾小心熱傷害事件。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，由於熱浪來襲，包括西班牙、法國、希臘、義大利、克羅埃西亞和土耳其等地，均出現超過攝氏40度的高溫。歐洲有史以來最熱的氣溫紀錄，是2021年8月在義大利西西里島敘拉古（Syracuse）測得的攝氏48.8度，而專家認為，在未來幾天，義大利很可能會再次出現攝氏48.8度的高溫。
本週二，一位44歲的義大利工人，在道路上劃設斑馬線時，因為中暑暈倒，送醫後不治身亡。除此之外，也傳出多起遊客中暑暈倒的事件，義大利議員弗拉托安尼（Nicola Fratoianni）在推特發文，提醒民眾採取避暑措施，以免悲劇再度發生。
英國氣象局預估，這波熱浪將在本週五達到最高峰，影響時間會一直持續到週末。不僅地中海周遭的南歐一帶廣泛出現攝氏40度以上高溫，捷克首都布拉格的氣溫也預估將達到攝氏36度，而布拉格過去7月平均氣溫是攝氏24度，今年7月遠遠超越均值。
專家表示，氣候異常導致破紀錄變成常態，去年歐洲有超過6萬人因為高溫死亡，如今遭遇破紀錄極端高溫，人們擔心今夏熱浪可能造成更多人喪生。