特企／《跑跑卡丁車：飄移》全新賽季改版　迎接夏日急速快感

首先，本次更新在「模式研究所」中新增了「搶旗賽」。此為在賽道上放置旗幟，並將其帶到自己所屬的「搶旗區」來累積分數的模式。玩家可於遊戲內使用搶旗賽專屬的「地雷」等道具來干擾對方隊伍。另外，官方也宣布在上一賽季備受歡迎的「無限加速器戰」現已成為正規模式，讓玩家可以隨時享受無限加速的樂趣。
除此之外，與全新賽季一起登場的還有充滿夏日風情的賽道和新角色！包括從原作人氣賽道改編而成的「世界 舊金山水上飛機基地」、「世界 邁阿密海濱大道」、「世界 夏威夷呼拉呼拉」、「世界 威尼斯貢多拉之旅」等包含海濱城市風景的4種世界主題賽道和1種冰河主題賽道。
新角色則有海盜船長海盜團的團員「摩比」和「多多」、擁有華麗外貌的舞者「派瑞絲」、單戀她的衝浪手「熱浪馬汀」，可透過遊戲內活動或季票等途徑獲得，一起享受競速的樂趣。另外，車輛升級系統也擴充至最高的「英雄」等級，將帶給玩家們極速的行駛體驗。
本次賽季以玩家的回饋為基礎進行了各方面改善。官方為加強玩家間的交流，新增可使用預設訊息溝通的快速聊天系統，並優化語音聊天功能，使其能在行駛中開啟或關閉，各種表達心情的「表情符號」也可於行駛過程中使用。
除此之外，還有多項便利性功能更新。配對等待期間，放寬了可以進入商店、季票等其他選單的限制，並在「GP大賽」模式中新增了快速配對功能，讓玩家可以在比賽結束後連續進行遊戲。遊戲內也新增了多種「挑戰」，擴大玩家獲取各種獎勵的途徑。
為歡慶《跑跑卡丁車：飄移》新賽季推出，玩家根據裝置在官網或遊戲中輸入Season 3專屬獎勵序號，即可獲得鬼蛛車輛(稀有)(平衡型)和10,000 Lucci，更多詳細資訊還請於官方網站確認。同一時間還有「搶旗賽 Let's Get It」活動，7月26日前根據參與搶旗賽的次數，將於結算後依次數發放絕妙氛圍 車牌、我心中的第一名 車貼、熱氣球 氣球（10個）和5,000 Lucci等豐富好禮。
更多《跑跑卡丁車：飄移》Season 3：Catch Me If You Can的詳細內容請參考遊戲官網與官方粉絲團。
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