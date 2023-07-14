半導體女王／領軍AMD想摘NVIDIA王冠　蘇姿丰加入AI戰局

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蘇姿豐在1994年於麻省理工學院電機工程系取得學士、碩士、博士學位後，先後任職美國跨國科技公司德州儀器（TI）、IBM（國際商業機器）以及美國半導體生產商飛思卡爾（Freescale）等公司。
據外媒報導指出，她在IBM工作時，市面上的晶片多半使用「鋁」作為導線，她以求學階段培養出的解決問題能力，成功克服當時還不成熟的「銅製程技術」，而設計出的新晶片，效能還比原本快兩成。
在獲得在IBM內部創業的機會後，她與TOSHIBA和Sony合作設計出「Cell微處理器」，成為PS3主機中所使用的技術，使得PS3比前一代效能好上1000倍，且能處理3D影像與音效，蘇姿丰也因而被冠上「遊戲女王」的稱號。
蘇姿丰「3計畫、1原則、2決策」 率AMD走出失落的10年
蘇姿丰現在掌管的「AMD」，是比「矽谷」一詞還要古老的公司，她在2012年被挖角到公司後，於53歲那年，也就是進入AMD的第2年後接任執行長一職。當時AMD面臨老將新秀夾殺，負債20億美元，幾度瀕臨倒閉危機，股價徘徊在2美元左右，曾經占下四分之一的伺服器晶片市場也已風吹雲散，公司甚至解雇大約四分之一的員工。
當外界認為AMD已窮途末路時，前高管Patrick Moorhead更形容AMD「Deader than dead」，但蘇姿丰的父親卻語重心長說：「公司經營不善讓你救火，這可是你立功的好機會。」她因而捨棄原先安逸的道路，欣然接受眼前的燙手山芋，決心拯救超微浴火重生。
說來奇妙，從AMD位在加州聖克拉拉總部頂樓的窗外一望，映入眼簾的是101號高速公路，沿著公路向前探，會看到位在 Sunnyvale（桑尼維爾）的AMD老代晶片廠，還可窺見宿敵Intel（英特爾）的辦公室，好似與AMD古往今來有關的一切，都能從總部窗外盡收眼底。
決定掌管AMD後，蘇姿丰喊起口號，三管齊下祭出拯救AMD計劃的第一步：創造傑出的產品、強化客戶信任、精簡公司，並提出「5％原則」，鼓勵團隊一點一滴前進，她解釋，「50%的成長幅度」看似亮麗卻像在追求一個不可能的任務，5%的挑戰反而有建設性，也能確保個人或企業保持穩定前進的動能。
在建立上述文化與基礎後，蘇姿丰的兩大關鍵決策，成為AMD轉虧為盈、打破長期以來被Intel壟斷的處理器產業關鍵。2014年，市場看好行動裝置需求，智慧型手機、平板電腦有了爆發性的成長，許多企業紛紛選擇重押投入，蘇姿丰則決定鞏固AMD桌機、筆電、資料中心處理器與電腦遊戲主機顯示晶片等強項，著手產品布局。
2017年，名為「Zen」的晶片架構推出，計算速度比公司之前的設計快上50%，這一戰成功讓AMD走出虧損困境，結束自2012年以來的赤字夢魘。而在推出Zen第二代時，雖然AMD與美國晶圓代工廠GlobalFoundries簽有合約，但其製程技術遲遲未見起色，導致AMD陷入競爭力困局，為此，蘇姿丰毅然決然斬斷合約，分手第一代採用的GlobalFoundries製程，找上先進製程領先的台積電，合推7奈米中央處理器及圖形處理器。
AMD再續傳奇 蘇姿丰謀圖摘NVIDIA「AI冠冕」
蘇姿丰強勢領軍AMD重返榮耀，她以年賺5850萬美元之姿，成為2019年全球薪酬最高的執行長，並於2020年被雜誌《Fortune》評選為全球最有權勢的女人。AMD於2021年股價衝上155元，如今股價在她手上成長逾4300％，市值突破1845億美元。
蘇姿丰在男性主導的矽谷科技業中，以卓越的專業知識，力壓群雄，突破女性在職場上的玻璃天花板。明年將是蘇姿丰接任AMD執行長的第十年，這十年間，她的關鍵決策以及帶起的企業文化，使AMD成功步入半導體的最高殿堂。如今AI熱潮崛起，她曾斷言，「放眼未來五年，你會在AMD的每一款產品中看到AI，它將成為最大成長動力來源。」
在AI領域近乎被輝達（NVIDIA）完全壟斷的狀況下，AMD卻氣勢如虹，知名財經雜誌《富比世》更以「Now She Wants NVIDIA’s AI Crown」（如今的她想得到戴在輝達頭上的「AI王冠」）說明蘇姿丰進攻AI大餅的底氣與決心，而世界也都在期盼，這位「半導體女王」將如何出擊，稱霸AI市場。
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