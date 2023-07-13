「挽肉と米」7/14開幕！漢堡排價位曝光　竟用A5和牛、白飯吃到飽

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台灣店漢堡排升級A5和牛
台灣店標榜使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，品質更好、成本也更高，也因此台灣店一次提供3顆約90克重的漢堡排，搭配白飯無限續，與1顆可生食級蛋黃及一碗味噌湯，每人每套售價650元（已含服務費），比起日本未含稅1300日圓（約新台幣290元）當然貴上不少。
漢堡排現做現烤
漢堡排每天早上現做，客人上門時才現烤。製作過程強調要管控時間與溫度，每一道程序皆在獨立的冷藏室中進行，塑形時為了降低手掌溫度帶來的影響，迅速反覆拍打絞肉來製作。
而白飯則堅持使用日本米，嚴選日本宮城縣的一見鍾情米飯，以大型羽釜鍋煮飯，讓米粒在鍋內此能均勻受熱，讓整鍋飯都會煮得鬆軟可口。
漢堡排官方建議吃法
「挽肉と米」官方還有建議吃法，吃第1塊漢堡排先什麽都不要沾，直接大口咬下，能夠感受口中滿溢牛肉鮮醇與炭烤香氣，再配上香Q且有飽滿水分的白飯，而此時若是再搭上濃醇生蛋黃，更是噴香迷人。
吃第2塊時，則建議再依個人喜好搭配配料，除了此時服務人員才會送上的蘿蔔泥跟自製柚子醋之外，餐桌上、抽屜都備有各種自製調味料，包含生醬油、麻辣粉、青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬、油漬青辣椒與炸蒜碎。「挽肉と米」強調，雖然追求符合個人喜好的美味，但是比較推薦的是不將漢堡排切塊，直接大口咬下去的吃法。
山本昇平先生並提到，在日本測試許久之後，統整顧客對於漢堡排的接受數量大概平均值落在2.5顆中，也就是有些人覺得2顆剛剛好，有些人覺得3顆才吃得飽，所以他最後選擇，與其讓某些顧客吃不飽，不如期望大家都能吃到飽、吃到過癮，因此堅持一次提供3顆分量。
台灣店預約方式一次看
台灣店的預約登記方式與日本店（京都店除外）相同，採用當日記名方式登記座位，登記開始時間不分時段，皆從早上9:00開始登記。另外，規則還包含像是一個人最多可以登記４位，且登記名需與本人相符，並且要憑入場券才會帶位等。
以和牛製成漢堡排，到乾杯集團新成立的品牌「高木和牛食堂」也有，主打「和牛主餐」，包含日本A5和牛大判燒肉、牛排，還有原味、椪醋2種風味的和牛漢堡排，同樣強調「日本米飯無限吃」，也可加99元，升級有「日風野菜自助吧」，「高木和牛食堂」已於5月中於台中三井Lalaport開幕。