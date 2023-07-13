周末衝「叭叭嘉年華」　beanfun!會員免費領冰棒、加碼抽iPhone

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搭配熱情的音樂演出，beanfun!推出各式活動讓會員獨享百元禮、再抽iPhone 14 Pro，號召喜歡聽音樂的年輕世代們，一起聽團、一起SHOW出最即時的叭叭照片。如果還沒有beanfun!的民眾，立刻下載也能享受同等特權，即起至7月31日期間首次註冊並輸入邀請碼「PARKPARK」，加碼送30元零用金，可於台灣橘子支付通路100%折抵無上限。
「叭叭嘉年華 照片募集任務」在BORN TO RUN現場，只要透過beanfun! APP獨家「SHOW」的社群功能，於7月15日、7月16日活動兩天，即時上傳叭叭嘉年華現場照片，於beanfun!官方兌換處出示投稿畫面，可免費兌換熊愛呷冰冰棒1支。
冰棒也大有來頭，為台灣百大伴手禮與南投十大伴手禮指定冰棒禮盒，獨特的水果切片貼花、使用台灣小農優質水果手工製作，減糖低熱量，在炎熱的音樂祭中享用起來清爽無負擔，一解聽團仔的酷熱難耐。
除了現場的獎勵，活動期間成功投稿SHOW，再加碼抽iPhone 14 Pro 128GB，分享SHOW投稿畫面於IG限時動態並標記beanfun! IG（@beanfun_tw），可現抽價值千元的周邊大禮包，一次把跑路TT、跑路巾巾、傲蕉鑰匙圈、狒狒小水槍帶回家。
🟡叭叭嘉年華
▪時間：7月15日、7月16日
▪地點：台北花博公園免費入場