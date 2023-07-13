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周末衝「叭叭嘉年華」　beanfun!會員免費領冰棒、加碼抽iPhone

▲「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」於7月15日、16日在台北花博公園展開，beanfun!會員現場可免費領冰棒。（圖／叭叭嘉年華）
▲「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」於7月15日、16日在台北花博公園展開，beanfun!會員現場可免費領冰棒。（圖／叭叭嘉年華）

家庭消費中心/綜合報導

獨立樂團第一線的大型街頭搖滾盛會「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」，將於7月15日、7月16日在台北花博公園狂熱展開。今年主題延續「聽團猴子」的猿猴系列「看！Baby We were Born to Run」，以音樂和樂器作為進化的力量，宣示猴子們即將開始奔跑。

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今年演出陣容、只有在叭叭嘉年華才能看到的音樂創意企劃陸續曝光，包括拍謝少年、芒果醬、wannasleep、艾蜜莉AMILI、趙翊帆YI94、MAJIN、E1and、狗才樂團、西屯純愛組、阿法、牧瀨、問題總部、高小糕、閃閃閃閃、吳志寧等，都讓粉絲們期待不已。

▲叭叭嘉年華7月15日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華7月15日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華7月16日演出時間表。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華7月16日演出時間表。（圖／街聲）
搭配熱情的音樂演出，beanfun!推出各式活動讓會員獨享百元禮、再抽iPhone 14 Pro，號召喜歡聽音樂的年輕世代們，一起聽團、一起SHOW出最即時的叭叭照片。如果還沒有beanfun!的民眾，立刻下載也能享受同等特權，即起至7月31日期間首次註冊並輸入邀請碼「PARKPARK」，加碼送30元零用金，可於台灣橘子支付通路100%折抵無上限。

「叭叭嘉年華 照片募集任務」在BORN TO RUN現場，只要透過beanfun! APP獨家「SHOW」的社群功能，於7月15日、7月16日活動兩天，即時上傳叭叭嘉年華現場照片，於beanfun!官方兌換處出示投稿畫面，可免費兌換熊愛呷冰冰棒1支。

冰棒也大有來頭，為台灣百大伴手禮與南投十大伴手禮指定冰棒禮盒，獨特的水果切片貼花、使用台灣小農優質水果手工製作，減糖低熱量，在炎熱的音樂祭中享用起來清爽無負擔，一解聽團仔的酷熱難耐。

除了現場的獎勵，活動期間成功投稿SHOW，再加碼抽iPhone 14 Pro 128GB，分享SHOW投稿畫面於IG限時動態並標記beanfun! IG（@beanfun_tw），可現抽價值千元的周邊大禮包，一次把跑路TT、跑路巾巾、傲蕉鑰匙圈、狒狒小水槍帶回家。

▲beanfun! 會員獨享活動好康。（圖／beanfun!）
▲beanfun! 會員獨享活動好康。（圖／beanfun!）
🟡叭叭嘉年華
▪時間：7月15日、7月16日
▪地點：台北花博公園免費入場

▲叭叭嘉年華場域圖，完成指定任務可到「beanfun!官方兌換處」兌換獎勵。（圖／街聲）
▲叭叭嘉年華場域圖，完成指定任務可到「beanfun!官方兌換處」兌換獎勵。（圖／街聲）

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