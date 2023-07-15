半導體女王／蘇姿丰巾幗不讓鬚眉　領軍AMD起死回生、脫胎換骨

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蘇姿丰出身台灣，1969年出生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，從小數學成績就十分優秀的她，17歲進入麻省理工學院（MIT）就讀，取得電機工程學士、碩士與博士學位，之後陸續進入德州儀器（TI）與IBM任職，她在IBM期間，發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法，使半導體效能提高20%。
2012年蘇姿丰接任超微（AMD）擔任資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。回顧當時接掌超微時，大家都不看好，因為當時的中央處理器 （CPU）市場有9成市占都掌握在英特爾手中，超微當時虧損超過20億美元，爆發大裁員，甚至一度傳出瀕臨破產，但她仍勇敢接下岌岌可危的重擔。
蘇姿丰新官上任三把火，首要任務就是重新檢視公司的業務，哪些該捨棄就捨棄，像是為了改善公司體質、降低成本，不得不將半導體晶圓廠分拆賣掉。且正當市場在瘋搶智慧型手機、平板電腦等行動裝置需求時，她卻逆勢而行將資源與精力放在「高速運算」領域上，針對雲端運算、遊戲機電腦、人工智慧、數據中心提供處理器和圖形運算晶片。
事實證明蘇姿丰眼光獨到，從進入超微決定鎖定高效能CPU到近期戰場轉向繪圖晶片（GPU），她領軍超微擺脫虧損窘境，2018年由虧轉盈，股價也從2美元的歷史低檔，一路拉抬來到2021年11月的155美元，2022年2月超微市值一舉突破1880億美元，成功超車英特爾。
而近年ChatGPT帶起AI浪潮，雖然目前市面上供應AI使用的GPU有7成來自輝達，但蘇姿丰不讓輝達專美於前，今（2023）年6月中發表超微新產品MI300X，強調MI300X的記憶體是H100（輝達產品）的2.4倍，性能更加提升，可支援更大語言模型運算，被市場認為是在挑戰輝達在AI市場的主導地位，而AI大戰一觸即發，蘇姿丰將帶領超微航向什麼新旅程，全世界都在關注。
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