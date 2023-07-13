婦女多重角色身心俱疲！　醫授5招平衡放鬆、復元

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女性受性騷擾常選擇保持沉默 讓身心受創臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師林月屏指出，除此之外，近期#MeToo在台灣掀起以陣風波，在性騷擾、性侵害的事件中，多數受害人為女性，可能因為感到羞恥、尷尬、害怕而不敢投訴，受害者可能被威脅如果告訴任何人就會受到更多傷害、再次提起事件會讓自己身心再度受創或者認為沒有人會幫助他們而選擇保持沉默。
5招平衡放鬆 婦女應將自己身心健康放首位我們無法掌握來自不同層面的風險導致心靈崩潰，林月屏強調，婦女應該學會將自己的身心健康放在首位，找到平衡放鬆及復元的方式：
1. 學習以不同的角度看事物，一方面開拓視野，一方面不會被現有的框架束縛。
2. 培養興趣。
3. 營養均衡，攝取足夠的纖維和水份，減少含糖及加工食物，適當補充維生素和礦物質像是魚油、葉酸、B12、鈣、鐵和鋅，可以緩解憂鬱的症狀。
4. 白天適當的活動可以幫助夜間睡眠，像是有氧運動除了提振精神，運動期間可以增加腦內啡，腦內啡可以減輕壓力，維持平靜。
5. 尋求醫療專業協助或參與心理成長課程。
學習辨識自己情緒 恰如其分剛柔並濟林月屏說，我們無法完全避免不良善之人的「惡」，但是我們可以學習辨識自己的情緒，了解自己和他人的界線，女性和男性皆有各自的優缺點，重點在於自我形象的建立，女性面向並非弱勢，是社會的一股穩定力量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58474
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