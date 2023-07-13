ChatGPT注意囉！Google「Bard」支援繁體中文　6大功能全新登場　

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聆聽 Bard 的回覆，支援超過 40 種語言，包含繁體中文，只要輸入問題，並選取音效圖示，就可以聽到 Bard 的朗讀回覆。
📍調整 Bard 的回覆（目前僅支援英文）
可以更方便地調整 Bard 的回應風格和語氣，目前共有五種選項供選擇，包含：易懂（simple）、長版（long）、短版（short）、專業（professional）和日常（casual）。像是能請 Bard 幫撰寫拍賣資訊，並透過選單來調整回覆內容，但目前這項功能僅支援英文版本。
📍固定並重新命名對話
新增了固定及重新命名各個 Bard 對話的方式，當開始與 Bard 對話時，你會在側邊欄位中看到固定、重新命名以及選取最近對話等選項。
📍匯出程式碼到更多地方
觀察到許多開發人員對於使用 Bard 進行程式編寫相關任務擁有高度興趣。因此，新增開放 Python 程式碼匯出功能的選項，除了 Google Colab 外，也能夠匯出至 Replit。
📍分享 Bard 的回覆
透過分享連結，可以直接和好友分享部分或完整的 Bard 對話，交換彼此的想法與創作意見。
📍在提示欄中使用圖片（目前僅支援英文）
在今年Google I/O 大會上，把 Google 智慧鏡頭的功能整合到 Bard。無論是想了解關於圖片的更多資訊，或需要靈感來撰寫一段與圖片相關的文字，都可以在提示文字中上傳圖片，Bard 將分析照片並提供協助。這項功能目前僅支援英文版本。