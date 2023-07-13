今日廣場》吳芯儀／自家違建不知道，黃國昌能代表「居住正義」？

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黃國昌向來「嚴以待人、寬以律己」，這次當然也不例外！他的土地違規建成停車場、自家住宅頂樓違建，被踢爆後，先是東拉西扯強調這些都是「種菜用的畸零地」、「歡迎大家去看」。沒想到大家真的去看了，發現黃國昌的保護地改成了停車場使用，大約20至25個停車位，如果以每個月3000元的收入來算，平均月收6至7萬；這時黃國昌改口說「我不清楚」，甚至甩鍋給媽媽，當起了50歲的「熟年媽寶」。至於他家4層樓的房子長高到了5樓，違建事實明顯，對此黃國昌繼續裝傻，顧左右而言他。
黃國昌長期打居住正義搏版面，一直在咆哮別人，只要不合他標準的，就會遭到高分貝攻擊「太離譜了！」但現在迴力鏢打到自己身上，向來高標準的他卻無法以黃國昌的標準要求黃國昌，人設反差之大，說他是「雙標仔」也不過份。其實，說清楚、講明白很難嗎？有空對提出質疑者貼標籤，說人家是側翼網軍，不如好好把事情交待清楚，究竟為何種菜畸零地會長出車子？究竟為何房子會長高？黃國昌這樣一個「地主」走上街頭，為的是「居住正義」還是「國昌正義」，不言而喻。
過去黃國昌藍綠都罵，把標準拉到恨天高，現在的黃國昌卻連自己住家不到200公尺的違建停車場、自宅長高到5樓都一問三不知，發現難以擺脫質疑，昌神改口罵法務部、外役監。修但幾勒！黃國昌你不是一般人，我們不用高標準來監督你，只用你的標準來檢視你，怎麼你至今「連話都說不清楚」，房子怎麼長高的說清楚有這麼難嗎？停車場是保護地卻鋪上了水泥，破壞水土保持，這麼做是可以的嗎？退一萬步來說好了，如果真如黃國昌所說的，自己什麼都「不知道」，那也不打緊，只要趕緊出來承諾，會把長高的違建給拆了，把不當使用的停車場恢復原狀，並且種上植栽，這樣還能讓人相信「黃聖人」的高標準不是講假的！
正如藍委鄭麗文所說的，「黃國昌要求公平正義、居住正義，結果他從小就是一個土地王，在這樣的矛盾人設上，716大遊行就要上演了！」居住正義固然重要，但由黃國昌這樣一個爭議性人物「代言」是否合理？黃國昌連自己的違建停車場、違建5樓都說不清楚，名下的23筆土地，岳父賣豪宅、涉嫌炒房，老婆擁有專門從事土地開發的「喬智開發」股票130張等等，黃國昌作為「地主代言人」還比較合理。從這點看來。黃國昌參加716大遊行、高喊公平正義，諷刺得很！
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