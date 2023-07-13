北韓二度試射火星-18　固態燃料技術特點一次看

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固態推進劑是燃料和氧化劑的混合物。鋁等金屬粉末常常用來充當燃料，過氯酸銨則是最常見的氧化劑。燃料和氧化劑由硬質橡膠材料結合在一起，裝入金屬外殼裡。
固態推進劑燃燒時，過氯酸銨中的氧會與鋁結合，產生巨大能量和攝氏2760度以上高溫，並創造推力，將飛彈帶離發射平台。
● 哪些國家握有這樣的技術？
固態燃料可以追溯至數個世紀前中國所研發的煙火，但20世紀中葉美國研發出威力更強大的推進劑時，固態燃料才有了重大進展。
北韓在一系列小型短程彈道飛彈方面使用固態燃料。
蘇聯在1970年代初期部署了第一款固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）RT-2，法國接著研發出中程彈道飛彈S3，也就是所謂的SSBS。
中國於1990年代晚期開始測試固態燃料洲際彈道飛彈。
南韓也表示，已經取得「高效和先進」固態推進劑彈道飛彈技術，不過目前是用在規格小得多的火箭上。
● 固態 vs. 液態
液態推進劑提供更大的推進驅動力和能量，但需要更複雜的技術和額外重量。
固態燃料為濃縮性質，且燃燒相當迅速，能在短時間產生推進力。固態燃料能長時間儲存而不致降解或分解，而這是液態燃料經常面臨的問題。
曾任美國政府武器專家、現任職於華府監控北韓動態的網站「北緯38度」（38 North）的范狄本（Vann Van Diepen）指出，固態燃料火箭在操作上比較簡單且安全，需要的後勤支援較少，使得這種火箭比液態燃料武器更難偵測，也更能存續。
總部位於美國的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達（Ankit Panda）表示，任何一個操作大規模、以飛彈為基礎的核子武力的國家都會訴諸固態推進劑飛彈，這種飛彈不需要在即將發射前才注入燃料。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1120713