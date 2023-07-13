NONO按讚受害者臉書被抓包！小紅老師：他很關心自己的新聞
52歲男星NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」揭露性騷擾後，6月底火速發布聲明會深刻反省，隨即暫停演藝工作，神隱3週未露面，陸續有20多位受害者跳出來指控他的不當行為，各個指證歷歷，他雖低調未現身，卻偷偷關注小紅老師的臉書粉絲頁，被網友截圖抓包，小紅老師直說：「看來他真的很關心他的新聞」。
記者江芷稜/綜合報導
演藝圈Me too事件頻傳，指控NONO的受害者件數最多，小紅老師也集結眾人說法，到台北地檢署按鈴提告，這起案件已經進入司法程序，儘管多數案例騷擾未遂，但有律師認為NONO可能步上秦偉的後塵遭到起訴。受害者大動作訴諸媒體，神隱的NONO似乎相當關心，悄悄去看了小紅老師的臉書粉絲頁，還「疑似手滑」按了讚。
小紅老師今（13）日在IG限時動態曬出截圖狠酸NONO，「就在剛剛，陳先生不小心來按到我讚又趕緊收回了，看來他真的很關心他的新聞」。這幾天陸續有人具名控訴NONO性騷擾，包括《終極一班3》的化妝師就接受媒體採訪，爆料NONO尾隨自己進廁所，企圖強吻性侵，結果遭她拿電擊棒擊退，引起廣泛關注，但NONO至今仍未正面回應，僅透過經紀人說：「 交由司法調查。」
※【NOWnews 今日新聞
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