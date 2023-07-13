俄情報頭子稱瓦格納兵變後曾與CIA局長通話 討論如何處理烏克蘭
俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）上月底的戲劇性兵變，一度直逼俄國首都莫斯科，最終在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）調停下落幕，俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）最新表示，瓦格納兵變後接到美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的電話，兩人除了討論兵變狀況，也談到如何處理烏克蘭。
記者倪浩軒/綜合報導
美國媒體《紐約時報》和《華爾街日報》等，在瓦格納兵變後的第一時間，均披露了CIA局長伯恩斯致電雷什金，向他保證美國並未在兵變中扮演任何角色。而雷什金直到現在，才在接受俄媒《塔斯社》訪問時證實了自己確實接到伯恩斯的電話。
雷什金表示，兩人通話時間大約持續一個鐘頭，除了談到兵變，也討論了如何處理烏克蘭。據《塔斯社》報導，雷什金認為遲早雙方會進行談判，這是個很自然的過程，「任何衝突，包括武裝衝突，都會以談判結束，但談判的條件仍需成熟」。
對於雷什金的說法，CIA拒絕置評。而根據《路透社》報導，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mikhaylo Podolyak）表示，雷什金對於俄烏戰爭沒有任何影響力，俄羅斯正在輸掉這場戰爭，烏克蘭正在收復領土，不可能與雷什金這樣的人進行談判，且莫斯科至今對於如何結束戰爭也看法分歧，「沒有什麼可與他們談論的」。