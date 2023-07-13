2NE1 Dara財產300億？她否認卻喊「賺不完」 血拼收據快比人高
南韓女團2NE1前成員Dara曾被傳出財產有300億韓元（約台幣8億元），但她已否認「沒有300億，倒是有300萬」。Dara近日到網路節目《Look Me Up》作客，她拿著長度高過自己半身的血拼收據，表示：「這算短的了！」驚人的消費能力再被討論，
記者陳雅蘭/綜合報導
2NE1由Minzy、CL、朴春、Dara組成，團體2016年解散前曾幫「YG娛樂」賺進不少錢，成員的知名度更是享譽國際；當Dara單飛後，更曾被列為賺最多的韓國女歌手，跟IU、李孝利、寶兒、秀智位居前5名。但Dara在韓國的活動並不多，網友質疑「她的收入哪來的？」Dara也在節目作出解釋。
Dara表示知道自己被謠傳有「鉅額財產」，她解釋雖然在韓國活動不多，但自己在東南亞人氣高，所以接了許多支代言，「我雖然國內的廣告沒有很多，但我在海外拍了很多代言，在東南亞受到很多喜愛，代言費確實也滿高的，我有持續在賺錢。」
Dara過去有一張拿著長長收據的照片引起討論，她表示「這算短的了！」承認曾買過更多的情況，「我去某某百貨公司都花200萬韓元」。Dara承認不會存錢「賺得多花得多」，現在開始要好好理財，保證不再亂花。
其實Dara曾被傳出財產有300億韓元，她早前已上節目澄清，表示過去替公司賺的錢可能有300億，但「我沒有300億，倒是有300萬」；她這次出演《Look Me Up》，收入再被拿出來討論，Dara卻沒否認，反而透露出門消費高，也難怪網友對於Dara的收入感到好奇。