OPPO Reno 10系列3機在台齊發　「潛望式」相機回歸人像升級！

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Reno10 系列搭載超清晰人像攝影系統，以全新長焦鏡頭模擬單眼相機經典焦段，搭配OPPO人像演算法，提高攝影品質。Reno10 Pro+配置5000萬畫素OIS主鏡頭配備Sony IMX890旗艦級感光元件，大幅提升清晰度及進光量，6400萬畫素OIS長焦鏡頭為同價位唯一潛望式長焦鏡頭，支援3倍光學變焦。Reno10 Pro及Reno10同樣擁有超清晰人像攝影系統，Reno10 Pro有5000萬畫素OIS主鏡頭及全Sony感光元件；Reno10配置6400萬畫素主鏡頭及3200萬畫素長焦鏡頭。
Reno10 系列前鏡頭皆搭載3200萬畫素，Reno10 Pro+及Reno10 Pro更配置Sony IMX 709感光元件，提升進光量，加上支援AF自動對焦，可以輕鬆拍出好照片。
📍長續航應援
Reno10 Pro+採用高通 S8+ Gen 1處理器，有感提升性能及影像處理，搭配獨家超導石磨材料及超感VC散熱系統，電量部分，配置Reno 系列最高100W SUPERVOOC 超級閃充，最快27分鐘就能替4700mAh電池充飽；Reno10 Pro 4600mAh＋80W SUPERVOOC超級閃充；Reno10 5000mAh電量＋67W SUPERVOOC 超級閃充。
📍6.7吋螢幕
Reno10 系列使用6.7吋極窄邊框大螢幕；且支援流暢的120Hz螢幕更新率、10.7億色顯示，以及最高1.5K的解析度。Reno10 Pro+更是同級潛望式鏡頭中最輕薄的手機之一；再搭配3D雙曲面設計，及圓拱形鏡頭模組設計，讓整體機身更具辨識度。
📍售價、開賣資訊
Reno10 Pro+ 售價2萬4990元；Reno10 Pro 售價1萬7990元，於即日起至7月21日開放預購；於7月22日至8月31日首波開賣；8月1日起全台通路開賣。
Reno10 8GB+256GB售價1萬4990元、8GB+128GB 售價1萬3990元，將於8月21日開賣。