張棋惠怎麼了！五分埔崩潰痛哭 老闆見本人嚇傻「早說嘛」
女團「4 in Love」成員張棋惠睽違21年推出個人首支單曲〈忘記關火〉，今（13）日MV上線，張棋惠老公阿龍在MV中客串演出，搶足風頭，對此張棋惠笑說：「我足足催他催了一個半月都出不來！結果他在我MV裡這麼亮眼！」張棋惠為了新歌MV還跑去五分埔找舞者的衣服，一度因為賣家不願意零售淚灑現場。
記者吳雨婕/綜合報導
張棋惠因為「腦袋突然一個秀斗」導致忘關瓦斯爐，陰錯陽差下意外成為一則新聞，更順勢成為一首精彩絕倫的歌曲，張棋惠個人更是「校長兼撞鐘」，親任專輯唱片總監，親身負責所有大小事，還為了找舞者的衣服，淚灑五分埔，由於很少店家願意零售，當天她在現場已經繞了8小時，唯二有符合導演的服飾店，卻完全不賣她，張棋惠也使出三寸不爛之舌，想說服店家，但無奈對方就是不為所動。
就在張棋惠快死心之際，突然有「救星」出現，有業者認出她，當著店面問：「妳怎麼在這裡？」整條商店街才發現包緊緊的客人正是張棋惠，她見機不可失，立馬和盤托出，即將推出睽違21年的個人單曲，讓所有業者都鼓吹：「賣給她！賣給她！」而服飾店老闆也立刻表示：「早說嘛！」
此外，這次張棋惠老公阿龍也在MV中亮相，原來本名黃冠龍的張棋惠老公，是林俊傑的音樂總監，本身也發過片，老婆終於要單飛發歌，老公理應服其勞，但阿龍讓太座一等就是一個半月，編出來的吉他還慘遭張棋惠退貨，原因是她不滿阿龍讓她久等的吉他，他只好砍掉重練，才拿出讓老婆滿意的作品。為了入鏡，黃冠龍還特別減重10公斤。