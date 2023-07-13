鄭麗文拋侯下韓上 　金溥聰：挑撥是大忌「膿包一定要擠出來」

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金三度操盤總統大選，輔選侯友宜和過去輔選前總統馬英九，最大不同是什麼？他說，現在藍軍對侯支持度只有5到6成，馬總統當時至少有7成到9成，就是大家對侯不夠認識，很多人開始唱衰，但從過去新北選情來看，「他不是那麼沒有希望」。
「侯友宜絕對有贏的條件」，金說，只是如何表現出人格特質好的一面，包含正值、正派、廉潔、信守承諾、盡忠職守、認真。缺點能改正，都不重要，但這些優點不可或缺。
金溥聰說，民進黨早期在選舉中是操弄省籍，現在就是分成「你是他們、我是我們」，侯出身中南部，私下互動有很多魅力，很難被貼上標籤，但特殊的是，國民黨支持者，「把侯友宜看成他們，不是我們」，這才是讓他著急的事情。
金溥聰認為，必須在短時間內弭平歧見，若繼續把黨推出的候選人「不當自己人」，還在分化，仗就打不下去。他必須講清楚，勝選拿回執政權才能做事，若不認清這是台灣關鍵的一戰，挑撥是打仗的大忌，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，不把事情擠出來，對獲得勝利是非常大的阻礙。
針對藍白是否合作，金溥聰說，大家都說「藍白不合、勝利無望」，他沒有排斥。柯文哲以前在國民黨執政時，也曾說「在野黨要團結一致」，還說「如何合作、一起，可以尋求共識」，他認為這是對的，「是有合作的空間」。
但金溥聰說，柯侯配100％不可能，若單方面說柯侯配也是不尊重對方，但有沒有任何方式尋求共識，在野黨一起下架民進黨，相信雙方都不會排斥，若雙方都能接受底限，「如何合作，是慢慢尋求共識」。